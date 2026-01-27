Λάδι Κινητήρα: Αν δεις αυτά τα σημάδια, μάλλον χρειάζεται αλλαγή

Το λιπαντικό είναι το «αίμα» του κινητήρα και η ποιότητά του καθορίζει πολλά. Αναγνωρίστε εγκαίρως τα προειδοποιητικά σημάδια πριν προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Η τακτική αλλαγή λαδιών είναι η πιο σημαντική και ταυτόχρονα η πιο οικονομική εργασία συντήρησης που μπορείτε να προσφέρετε στο αυτοκίνητό σας. Το λάδι κινητήρα δεν χρησιμεύει μόνο για τη λίπανση των μεταλλικών μερών, αλλά και για τον καθαρισμό του μοτέρ από κατάλοιπα καύσης, καθώς και για την ψύξη του. Με την πάροδο του χρόνου και των χιλιομέτρων, το λάδι χάνει το ιξώδες του και τις προστατευτικές του ιδιότητες. Επιπλέον, οι σύγχρονοι κινητήρες turbo απαιτούν ακόμα υψηλότερης ποιότητας λιπαντικά, γεγονός που κάνει τον έλεγχο των σημαδιών φθοράς πιο κρίσιμο από ποτέ.

Χρώμα και υφή

Το πρώτο και πιο εμφανές σημάδι είναι η αλλαγή στο χρώμα και την υφή του λαδιού. Ελέγξτε τη ράβδο μέτρησης: το φρέσκο λάδι έχει συνήθως μελί ή ανοιχτό καφέ χρώμα και είναι διαυγές. Αν το λάδι εμφανίζεται μαύρο, παχύρρευστο και περιέχει μικρά σωματίδια ή μυρίζει έντονα καμένο, σημαίνει ότι έχει οξειδωθεί πλήρως και δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τον κινητήρα.

Η «μαγιονέζα»

Ένα άλλο ανησυχητικό σημάδι είναι η εμφάνιση μιας ουσίας που μοιάζει με «μαγιονέζα» στο καπάκι πλήρωσης λαδιού, κάτι που υποδηλώνει ανάμειξη του λαδιού με ψυκτικό υγρό, υποδεικνύοντας σοβαρή βλάβη στη φλάντζα κεφαλής.

Ο θόρυβος

Ο θόρυβος του κινητήρα αποτελεί επίσης έναν αξιόπιστο δείκτη. Αν ακούτε μεταλλικά κτυπήματα (κροτάλισμα) κατά την εκκίνηση ή στο ρελαντί, πιθανότατα η πίεση του λαδιού είναι χαμηλή ή το λάδι είναι πολύ λεπτόρρευστο για να καλύψει τα κενά ανάμεσα στα μέταλλα.

Ο καπνός

Επιπλέον, αν παρατηρήσετε μπλε καπνό από την εξάτμιση, αυτό σημαίνει ότι το λάδι καίγεται μαζί με το καύσιμο, κάτι που απαιτεί άμεση επίσκεψη στο συνεργείο.

Το φωτάκι

Τέλος, μην αγνοείτε ποτέ την ένδειξη στο ταμπλό. Αν ανάψει το λαμπάκι του λαδιού, πρέπει να σβήσετε τον κινητήρα ακαριαία. Η προληπτική αλλαγή λαδιών βάσει του προγραμματισμένου service παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε μια ολική καταστροφή του κινητήρα που θα κόστιζε χιλιάδες ευρώ.