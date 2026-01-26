Τα 5 ρούχα που δεν πρέπει να φοράμε όταν οδηγούμε

Η επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας στο τιμόνι δεν είναι ζήτημα στιλ, αλλά παράγοντας ασφάλειας. Μάθετε ποια ρούχα περιορίζουν τις κινήσεις σας και πώς να ντύνεστε σωστά.

Η ασφαλής οδήγηση απαιτεί τη μέγιστη δυνατή ελευθερία κινήσεων και την αμεσότητα στην ανταπόκριση των άκρων του οδηγού. Πολλοί από εμάς επιλέγουμε τα ρούχα μας με βάση τις καιρικές συνθήκες ή τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, αγνοώντας ότι ορισμένα υφάσματα και γραμμές μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού ανάγκης. Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι η άνεση στην καμπίνα του αυτοκινήτου δεν πρέπει να θυσιάζεται στο βωμό της εμφάνισης, καθώς η ταχύτητα αντίδρασης μετριέται σε δέκατα -ή ακόμα και σε εκατοστά- του δευτερολέπτου.

Το πρώτο και πιο συνηθισμένο λάθος, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, είναι τα βαριά και ογκώδη μπουφάν. Ένα «puffer» μπουφάν περιορίζει σημαντικά το εύρος κίνησης των ώμων και των χεριών, εμποδίζοντας τον οδηγό να στρίψει το τιμόνι γρήγορα και με ακρίβεια. Το κυριότερο πρόβλημα, όμως, είναι η λανθασμένη εφαρμογή της ζώνης ασφαλείας. Ο όγκος του μπουφάν δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο σώμα και τη ζώνη, με αποτέλεσμα σε περίπτωση σύγκρουσης ο μηχανισμός να μην συγκρατήσει το σώμα ακαριαία, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Είναι προτιμότερο να βγάζετε το βαρύ μπουφάν και να χρησιμοποιείτε τη θέρμανση της καμπίνας.

Δεύτερον, τα πολύ στενά παντελόνια ή φούστες. Ρούχα που πιέζουν την περιοχή της μέσης ή περιορίζουν το άνοιγμα των ποδιών μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και να μειώσουν την κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών. Αυτό οδηγεί σε ταχύτερη κόπωση και μειωμένα αντανακλαστικά στο πάτημα των πεντάλ.

Τρίτον, τα μακριά κασκόλ. Ένα κασκόλ που κρέμεται μπορεί να μπλεχτεί στο τιμόνι ή στον λεβιέ των ταχυτήτων την ώρα μιας απότομης κίνησης. Επιπλέον, αν είναι πολύ ογκώδες, εμποδίζει τον οδηγό να στρέψει το κεφάλι του για να ελέγξει τις τυφλές γωνίες στους καθρέπτες.

Τέταρτον, τα κοστούμια με σκληρούς γιακάδες ή στενούς ώμους. Παρόμοια με τα μπουφάν, τα στενά σακάκια περιορίζουν την ελευθερία των χεριών. Αν πρέπει να οδηγήσετε για μια επίσημη εκδήλωση, κρεμάστε το σακάκι σε μια κρεμάστρα στο πίσω κάθισμα.

Τέλος, τα ακατάλληλα υποδήματα, όπως οι σαγιονάρες, οι πλατφόρμες ή οι μπότες με πολύ χοντρή σόλα. Τα παπούτσια αυτά δεν επιτρέπουν στον οδηγό να «νιώθει» την πίεση που ασκεί στα πεντάλ, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να γλιστρήσει το πόδι ή να σκαλώσει η σόλα ανάμεσα στο φρένο και το γκάζι. Η σωστή ένδυση το 2026 είναι αυτή που σας επιτρέπει να γίνετε «ένα» με το μηχάνημα, χωρίς περιορισμούς.

