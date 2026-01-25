Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 και το γεγονός πως ανυπομονεί περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.

Ο πρώτος οδηγός της Scuderia Ferrari που οδήγησε τη νέα SF-26 που παρουσιάστηκε στην Ιταλία ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδήγησε το νέο δημιούργημα του Μαρανέλο στο Φιοράνο, λίγη ώρα μετά την επίσημη παρουσίασή του και μερικές ημέρες προτού βρεθεί στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ.

Μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ πραγματοποίησαν τους πρώτους γύρους της νέας SF-26, ώστε η Ferrari να εξασφαλίσει πως όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά.

Η Ferrari SF-26 και η καθημερινότητα στο Μαρανέλο

Μπαίνοντας στο 2026, ο Χάμιλτον περιγράφει μια διαφορετική αίσθηση στο εσωτερικό της ομάδας, με επίκεντρο τη νέα Ferrari SF-26.

«Το να ξυπνάς εδώ στη Ferrari είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είμαι εδώ τις τελευταίες ημέρες και βλέπω το αυτοκίνητο να παίρνει μορφή, βλέπω πόσο σκληρά δουλεύουν όλοι και πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στα γραφεία τους κάθε εβδομάδα που είμαι εδώ», ανέφερε.

Ο Χάμιλτον στάθηκε στη διαδικασία εξέλιξης του μονοθεσίου, από τον προσομοιωτή μέχρι την τελική συναρμολόγηση: «Όλη η δουλειά που γίνεται στον προσομοιωτή και τα θεμέλια που μπαίνουν, για να δεις τελικά όλα αυτά τα κομμάτια από διαφορετικά τμήματα να ενώνονται σε ένα αυτοκίνητο, είναι το πιο συναρπαστικό σημείο της χρονιάς».

Bringing our drone to the party 🤩 pic.twitter.com/ZKFhrNhMpx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Η πρώτη επαφή με το νέο μονοθέσιο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στιγμή που η SF-26 παίρνει ζωή στην πίστα: «Είσαι ένας από τους δύο που θα το οδηγήσουν. Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό και είμαι βαθιά ευγνώμων για τη δουλειά που έχει κάνει όλη η ομάδα».

Για τη στιγμή της εκκίνησης του κινητήρα και την πρώτη έξοδο από τα pits, σημείωσε: «Είναι πάντα συναρπαστικό όταν βάζουν μπροστά το μονοθέσιο και νιώθεις τη νέα δόνηση να περνά μέσα από το σώμα σου. Και μετά, όταν ανοίγει η πόρτα και κατευθύνεσαι προς την πρώτη στροφή και βλέπεις τους tifosi, αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν συνηθίζεις ποτέ και δεν μπορείς να ξεχάσεις».

Our first look at the SF-26 in action! A result from all the hard work from everyone in the factory to Charles and Lewis on track. pic.twitter.com/oWdXwKzu3e — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Προσωπικό reset και νέα νοοτροπία

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε ότι το τέλος του 2025 τον οδήγησε σε εσωτερικές αλλαγές:

«Αν δείτε παλαιότερες συνεντεύξεις μου, σπάνια έλεγα ότι είμαι ενθουσιασμένος. Φέτος όμως είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και πιστεύω ότι είναι σωστό να το πω. Είμαι ενθουσιασμένος για τα νέα ξεκινήματα. Η περίοδος αυτή ήταν αφιερωμένη στο reset. Παρότι ήταν το πιο σύντομο διάλειμμα που είχαμε ποτέ, ήταν αυτό που χρειαζόταν. Δούλεψα στο να αλλάξω συνήθειες, να αποβάλω πράγματα που δεν μου έδιναν τη σωστή ενέργεια και να βεβαιωθώ ότι εμφανίζομαι με τη σωστή νοοτροπία», είπε.

So much excitement in the air today 💪 pic.twitter.com/L5QRlGNURz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Μιλώντας για το τι περιμένει στη φετινή χρονιά και τον ανταγωνισμό, ο Βρετανός πολυπρωταθλητής είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος για το πρώτο τεστ. Σήμερα δεν μπορείς να πιέσεις, αλλά το συναίσθημα στη Ferrari είναι ξεχωριστό. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να “ανοίγουμε” το μονοθέσιο και να βλέπουμε τι φέρνει αυτή η νέα γενιά. Δεν γνωρίζουμε τι έχουν οι άλλοι, ποια αυτοκίνητα, ποια κόλπα μπορεί να υπάρχουν ή ποια concepts έχουν επιλέξει. Για εμάς, το σημαντικό είναι να κρατήσουμε το κεφάλι χαμηλά και να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά. Η ομάδα δείχνει ανανεωμένη. Έχει γίνει τεράστια δουλειά από πολλά διαφορετικά τμήματα και αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα πάρουμε αυτή την ενέργεια και θα προχωρήσουμε μέρα με τη μέρα».

