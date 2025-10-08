H γερμανική μάρκα αποσύρει στο τέλος της χρονιάς την εργοστασιακή της συμμετοχή από την κατηγορία Hypercar του WEC.

Η Porsche επιβεβαίωσε και επίσημα ότι θα αποχωρήσει από την κορυφαία κατηγορία Hypercar του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (FIA WEC) στο τέλος της σεζόν του 2025. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από μήνες έντονης φημολογίας και αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του προγράμματος Porsche 963, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστής.

Η ανακοίνωση της Porsche

Σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το εργοστασιακό πρόγραμμα 963 στο WEC θα ολοκληρωθεί στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, η Porsche θα συνεχίσει να συμμετέχει με το ίδιο πρωτότυπο στην IMSA GTP στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στη Formula E, όπου έχει δεσμευθεί να παραμείνει ενεργή.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, δεν θα συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας στο WEC μετά το τέλος της φετινής σεζόν», δήλωσε ο Dr. Μάικλ Στάινερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Porsche AG, αρμόδιος για την τεχνολογική ανάπτυξη.

Ο αντιπρόεδρος της Porsche Motorsport, Τόμας Λάουντενμπαχ πρόσθεσε:

«Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι για εμάς μια πλατφόρμα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και ένας τρόπος να αποδεικνύουμε τις δυνατότητες των σπορ αυτοκινήτων μας. Με την Porsche 963 στη Βόρεια Αμερική και το 99X Electric στη Formula E, θέλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε νίκες. Αυτή είναι η παράδοσή μας και ο στόχος μας».

Το αγωνιστικό αποτύπωμα και η επιτυχία με την Penske

Με τη Penske Racing ως τεχνικό συνεργάτη, η Porsche συμμετείχε ως εργοστασιακή ομάδα στην κατηγορία Hypercar του WEC από το 2023. Μέσα σε δύο σεζόν πέτυχε τρεις νίκες και κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών του WEC το 2024, με τους Κέβιν Έστρε, Λόρενς Βανθούρ και Αντρέ Λότερερ.

Πλησιάζοντας στο φινάλε της φετινής χρονιάς στο Μπαχρέιν, που θα αποτελέσει και τον τελευταίο αγώνα για την ομάδα Porsche Penske Motorsport στο WEC, το πλήρωμα του #6 βρίσκεται ακόμα στη μάχη του τίτλου, έχοντας την ευκαιρία να κλείσει την εποχή αυτή με ιδανικό τρόπο.

Σε ανάρτησή του στα social media o Λόρενς Βανθούρ δήλωσε: «Είναι δύσκολο να το αποδεχθούμε, ειδικά μετά από όσα έχουμε χτίσει και πετύχει. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Το να είμαι μέρος αυτού του προγράμματος ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να αγωνίζομαι στην κορυφαία κατηγορία με την Porsche και την Penske, δύο θρυλικές μάρκες. Ακόμα κι αν τελειώνει, οι αναμνήσεις και οι επιτυχίες θα μείνουν για πάντα μαζί μου. Είμαι ευγνώμων για την εμπειρία. Τώρα, στόχος μας είναι να αποχαιρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο στο Μπαχρέιν».

Αβέβαιο το μέλλον της Porsche στο Hypercar

Παραμένει ασαφές τι θα συμβεί μετά το 2025 με τη συμμετοχή της Porsche στην κορυφαία κατηγορία μέσω της Proton Competition, η οποία αγωνίζεται ως ιδιωτική ομάδα με ένα 963.

Με βάση τους νέους κανονισμούς του 2026, κάθε κατασκευαστής που θέλει να παραμείνει στην κατηγορία Hypercar θα πρέπει να παρατάσσει τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, κάτι που απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Αν η Proton αποφασίσει να αποσυρθεί, αυτό θα σημάνει ότι η Porsche δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη στο Λε Μαν το 2026, ακόμη κι αν η ομάδα Porsche Penske Motorsport εξασφαλίσει πρόσκληση μέσω της νίκης στο Petit Le Mans της IMSA.