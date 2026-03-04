Ο Φρεντ Βασέρ της Ferrari πιστεύει πως παρά τις ανησυχίες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα μονοθέσια της Formula 1 προκάλεσαν έκπληξη στο paddock.

Τα πρώτα δείγματα από τα μονοθέσια της Formula 1 για το 2026 στις χειμερινές δοκιμές φαίνεται πως άλλαξαν το κλίμα στο paddock, μετά τις αρχικές ανησυχίες. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους ήταν πως οι νέοι κανονισμοί θα οδηγούσαν σε σημαντικά πιο αργά μονοθέσια από τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα γενιά εισάγει ενεργή αεροδυναμική και ισορροπία ισχύος 50-50 μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και κινητήρα εσωτερικής καύσης. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές αλλαγές στην ιστορία του σπορ.

Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν από την εμπειρία του 2014, όταν η μετάβαση στους υβριδικούς κινητήρες είχε οδηγήσει σε αισθητή πτώση στους χρόνους. Παράλληλα, πολλοί εκτιμούσαν ότι η αυξημένη εξάρτηση από την ηλεκτρική ισχύ θα δημιουργούσε προβλήματα διαχείρισης ενέργειας στις μεγάλες ευθείες.

Τα μονοθέσια αποδείχθηκαν πολύ γρήγορα

Τα δεδομένα από τις δοκιμές στο Μπαχρέιν δείχνουν πως οι ανησυχίες ίσως ήταν υπερβολικές. Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε χρόνο 1:31.992 με τη Ferrari SF-26 και τη γόμα C4 της Pirelli. Η επίδοση αυτή ήταν κατά 0,2 δλ πιο αργή από τον ταχύτερο χρόνο των χειμερινών δοκιμών του 2022, την πρώτη τότε σεζόν κανονισμών ground effect μονοθεσίων.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, τόνισε ότι η πραγματική εικόνα των νέων κανονισμών είναι πολύ καλύτερη από αυτή που πολλοί περίμεναν πριν ξεκινήσουν οι δοκιμές.

«Είναι στο DNA της Formula 1 να παραπονιέται για τα πάντα, αλλά νομίζω ότι συνολικά όλοι έχουν εκπλαγεί θετικά. Λεγόταν ότι θα είμαστε κοντά στη Formula 2, όμως είμαστε μόλις δύο ή τρία δευτερόλεπτα πιο αργοί από τους χρόνους του 2025, ενώ πέρυσι οι θερμοκρασίες στις δοκιμές στο Μπαχρέιν ήταν πολύ χαμηλότερες. Αν κοιτάξουμε τη συνολική εικόνα, το σενάριο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που φοβόταν ο κόσμος».

Παρά τη θετική πρώτη εικόνα, ο Βασέρ υπενθύμισε ότι η Formula 1 βρίσκεται ακόμη στην αρχή ενός νέου κύκλου κανονισμών.

«Υπάρχουν φυσικά ορισμένα κρίσιμα σημεία, αλλά βρισκόμαστε στην αρχή αυτού του τεχνικού κύκλου. Θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε και να βελτιωθούμε και πιστεύω ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα να γίνουν διορθώσεις αν χρειαστεί», εξήγησε.

Η απόλυτη ταχύτητα δεν έχει σημασία

Ο επικεφαλής της Ferrari τόνισε επίσης ότι αυτό που θα καθορίσει τη δυναμική της σεζόν δεν είναι οι απόλυτοι χρόνοι γύρου, αλλά η μάχη μεταξύ των ομάδων στην πίστα.

«Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατός ανταγωνισμός. Όταν υπάρχει μάχη μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων, δεν έχει τόση σημασία αν είσαι ένα ή δύο δευτερόλεπτα πιο αργός από πέρυσι. Αυτό που μετρά είναι να είσαι ένα δέκατο πιο γρήγορος από όλους τους αντιπάλους», είπε ο Γάλλος.

