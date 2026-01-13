O Βρετανός θέλει να μιμηθεί όλα όσα έκανε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 στη Mercedes-AMG, βλέποντάς τον από πρώτο χέρι.

Ο Τζορτζ Ράσελ μίλησε ανοιχτά για το τι σημαίνει να έχεις για teammate τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής λειτούργησε ως ηγέτης στη Mercedes-AMG F1 πέρα από τα αποτελέσματα στην πίστα.

Ο Ράσελ, που πλέον αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού σημείου αναφοράς στη Mercedes μετά τη μετακίνηση του Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους που είχε διάρκεια τρία χρόνια. Μάλιστα, τόνισε, ότι το σημαντικότερο μάθημα που αποκόμισε δεν είχε να κάνει με την ταχύτητα, αλλά με τη διαχείριση ανθρώπων και καταστάσεων σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον όπως αυτό της Formula 1.

Ένα παράδειγμα προς μίμηση

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Maxim, ο Ράσελ εξήγησε πως αυτό που ξεχώριζε στον Χάμιλτον ήταν η ικανότητά του να διατηρεί θετικό το κλίμα μέσα στην ομάδα, ακόμη και σε περιόδους έντονης πίεσης.

«Το μεγαλύτερο πράγμα που έμαθα από εκείνον ήταν το πώς κρατούσε το ηθικό της ομάδας τόσο ψηλά, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο Χάμιλτον δεν περιοριζόταν στον ρόλο του οδηγού, αλλά λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρο το αγωνιστικό τμήμα, ειδικά σε περιόδους που τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Η πειθαρχία ενός πολυπρωταθλητή

Ο Ράσελ στάθηκε ιδιαίτερα και στην επαγγελματική νοοτροπία του πρώην teammate του, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και τη συνέπειά του στην καθημερινή δουλειά.

«Ήταν πάντα από τους πρώτους που έφταναν στην πίστα και από τους τελευταίους που έφευγαν. Ήταν πραγματικός ηγέτης μέσα στην ομάδα και πραγματικά σκληρός εργαζόμενος. Έθετε το πρότυπο για όλους», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι κάτι που προσπαθεί πλέον να υιοθετήσει, καθώς η Mercedes περνά σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Χάμιλτον.

