Με σχεδόν 600.000 παραδόσεις παγκοσμίως, διπλασιασμό πωλήσεων και δυναμική επέκταση της γκάμας στην Ελλάδα έκλεισε το 2025 για τη Leapmotor.

Στην κορυφή των κινεζικών νεοφυών (start-up) κατασκευαστών οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) έκλεισε το 2025 η Leapmotor, καταγράφοντας συνολικά 596.555 παραδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για σχεδόν διπλασιασμό των πωλήσεων σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη της μάρκας στον τομέα των αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων.

Η επίδοση αυτή εδραιώνει τη Leapmotor ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων διεθνώς, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Νέα πλατφόρμα LEAP 3.5 και διεύρυνση γκάμας

Τεχνολογικό ορόσημο για το 2025 αποτέλεσε το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας LEAP 3.5, πάνω στην οποία βασίζεται η επόμενη γενιά μοντέλων της μάρκας. Παράλληλα, η Leapmotor προχώρησε σε σημαντική επέκταση της γκάμας της, παρουσιάζοντας τα:

B10 (C-SUV)

B01 (Sedan)

B05 (C-Hatchback)

B03X (B-SUV)

Ξεχωριστή θέση κατέχει και το μεγάλο SUV D19, το οποίο σηματοδοτεί τη μελλοντική κατεύθυνση της εταιρείας στις μεγαλύτερες κατηγορίες.

Ένα εκατ. αυτοκίνητα από το 2015 έως σήμερα

Η Leapmotor ιδρύθηκε το 2015 και μέσα σε μία δεκαετία συμπλήρωσε την παραγωγή ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο μοντέλο in-house έρευνας και ανάπτυξης (R&D), επενδύοντας σε ιδιόκτητες τεχνολογίες και μακροπρόθεσμη καινοτομία.

Η παρουσία της Leapmotor στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, η Leapmotor ανήκει στο portfolio της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) του Ομίλου Βασιλάκη, εξασφαλίζοντας πανελλαδική εμπορική και τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου δικτύου.

Η γκάμα ξεκινά με το Leapmotor T03, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή από 15.900 ευρώ, μικτή αυτονομία 265 km (WLTP) και πλήρη εξοπλισμό σε άνεση, τεχνολογία και ασφάλεια.

Τα SUV B10 και C10 και η τεχνολογία REEV

Η ελληνική γκάμα συμπληρώνεται από δύο SUV:

Και τα δύο διατίθενται με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ενώ το C10 προσφέρεται και με την καινοτόμο τεχνολογία REEV (Range Extended Electric Vehicle). Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα στο οποίο ο κινητήρας βενζίνης λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια ρεύματος, εξασφαλίζοντας αυτονομία κοντά στα 1.000 χιλιόμετρα χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Από τον Μάρτιο, η τεχνολογία REEV θα είναι διαθέσιμη και στο B10.

Δύο νέα μοντέλα στην Ελλάδα μέσα στο 2026

Ακολουθώντας τον προγραμματισμό της, η Leapmotor θα επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά εντός του 2026 με δύο νέα μοντέλα:

B05, ένα μικρομεσαίο hatchback με σπορ σχεδίαση

B03X, ένα νέο B-SUV που αναμένεται μετά το τρίτο τρίμηνο του έτους

Με τη στρατηγική αυτή, η Leapmotor φιλοδοξεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, ενισχύοντας τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.