Bajaj: Μια πασχαλινή προσφορά που θα σας βάλει πάνω στη σέλα

Η πασχαλινή προσφορά επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις μετακίνησης σε ακόμη πιο προσιτές τιμές, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους αναβάτες να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και την οδηγική εμπειρία της σειράς Pulsar. Από σήμερα και μέχρι τις 9 Απριλίου, η αντιπροσωπεία προσφέρει σε ακόμα πιο προνομιακή τιμή δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Bajaj!

Pulsar NS 125 ABS – Δυναμική Απόδοση σε Προσιτή Τιμή

Ένα μοντέλο που ξεχωρίζει για τον σπορ χαρακτήρα, την ευελιξία και την οικονομία χρήσης του. Το Pulsar NS 125 ABS https://www.bajaj.gr/pulsar-ns125-abs είναι διαθέσιμο σε πορτοκαλί και ασημί χρώμα, είναι ιδανικό για νέους αναβάτες κατόχους διπλώματος Α1 αλλά και για όσους αναζητούν αξιοπιστία και ασφάλεια στις μετακινήσεις τους. Με κινητήρα 125cc που αποδίδει 12 ίππους στις 8.500 στροφές, ροπή 11Nm στις 7.000 και ABS για απόλυτη ασφάλεια, προσφέρει ομαλή και ελεγχόμενη απόδοση. Το μοντέλο διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 2.390€ από 2.690€.

Pulsar N 250 ABS – Ισχύς και Ευελιξία

Το Pulsar N 250 ABS https://www.bajaj.gr/pulsar-n-250-abs συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, επιδόσεις και προηγμένο εξοπλισμό. Ελαφρύ και ευέλικτο, απολαυστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο με έναν ισχυρό κινητήρα 250cc που αποδίδει 24,5 ίππους στις 8.750 στροφές και ροπή 21,5Nm στις 6.500, προσφέρει ξεκούραστη οδήγηση με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα φρένων με ABS 2 καναλιών εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο και ασφάλεια σε κάθε σου διαδρομή. Προσφέρεται στην τιμή των 3.190€ από 3.590€ και είναι η μοτοσυκλέτα που θα σου αλλάξει τις καθημερινές μετακινήσεις.

2 Χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση.

Λίγα λόγια για την Bajaj

Η Bajaj είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κολοσσούς στον κόσμο, που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Η παραγωγή μοτοσυκλετών είναι ένας από αυτούς. Η Bajaj Auto, το εργοστάσιο παραγωγής οχημάτων της Bajaj με ετήσια παραγωγή που ξεπερνάει τις 3.000.000 μονάδες, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις απαιτητικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1926 από τον Jamnalal Bajaj, έναν από τους έμπιστους του Mahatma Ghandhi! To 2007 η Bajaj ξεκίνησε συνεργασία με την KTM και πλέον κατέχει το 49% των μετοχών του Αυστριακού εργοστασίου. Από το 2012 η Bajaj κατασκευάζει μια σειρά μοτοσυκλετών από 125 έως 390cc για την KTM και τη Husqvarna. Πρόσφατα προχώρησε σε συμφωνία και με την Triumph και ξεκίνησε παραγωγή σε νέα μοντέλα της εταιρείας στα 400 cc. Δεμένη με τη μεγάλη ιστορία ανάπτυξης της Ινδίας, η Bajaj παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2017 με μια σειρά αξιόλογων μοντέλων, εναρμονισμένων στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις