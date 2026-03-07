O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Η δράση στο Grand Prix Αυστραλίας, τον εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να τελειοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

Η διαδικασία αποδείχθηκε περιπετειώδης, με δύο κόκκινες σημαίες να διακόπτουν τη δράση. Η δεύτερη ήταν και η πιο σοβαρή, καθώς ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes προσέκρουσε με πολλά χιλιόμετρα στον τοίχο της στροφής 2. Ο Ιταλός είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο η W17 έχει σοβαρές ζημιές και η συμμετοχή του στις κατατακτήριες δοκιμές είναι αμφίβολη.

H Mercedes έδειξε την ταχύτητα της W17

Μετά το ατύχημα του Αντονέλι η διαδικασία συνεχίστηκε για 4 μόλις λεπτά. Αυτό οδήγησε σε μία χαοτική κατάσταση με την πλειονότητα των οδηγών, εκτός από έναν να μην κάνει το γύρο που θα ήθελε.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes έκανε την ταχύτερη επίδοση στο FP3 με έναν εντυπωσιακό γύρο. Ο Βρετανός έγραψε το 1:19,053 και ήταν 0,6 δλ ταχύτερος του Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, ο οποίος ξεπέρασε τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Στην 4η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, με τον Αυστραλό να μην βελτιώνει στο τέλος της διαδικασίας. Αυτό το κατάφεραν οι οδηγοί της Red Bull Racing, αλλά έμειναν στις θέσεις 5 και 6, με τον Ίσακ Χατζάρ μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Νόρις μακριά από τον καλό του εαυτό

Στην 7η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος δύσκολα θα πάρει μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Ιταλός βρέθηκε μπροστά από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος δείχνει να μην μπορεί να εμπιστευθεί το μονοθέσιό του.

Στην 9η θέση ήταν ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas.

Η κόκκινες σημαίες

Η διαδικασία δεν άργησε να διακοπεί. Ο Κάρλος Σάινθ της Williams, 10 λεπτά μετά την έναρξη του FP3 σταμάτησε στην είσοδο του pit-lane λόγω μηχανικού προβλήματος. Παρά τις προσπάθειές του ίδιου και της Williams να βρει λύση, ο Ισπανός αναγκάστηκε να βγει από το μονοθέσιό του.

Η δεύτερη διακοπή ήρθε 12 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας. Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes έχασε τον έλεγχο στην έξοδο της στροφής 1 και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες. Η ζημιά που προκλήθηκε στο μονοθέσιό του ήταν τεράστια και η συμμετοχή του στις κατατακτήριες δοκιμές είναι αμφίβολη.

Kimi Antonelli into the barrier! 😱



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/ZC1PrM1JE0 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 07:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα κρίνουν την πρώτη pole position του 2026. Συντονιστείτε από τις 06:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο