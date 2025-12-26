Ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε συζητάει με την Aston Martin για να αναλάβει ρόλο-κλειδί στο νέο οργανόγραμμα της ομάδας.

Ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα του paddock φαίνεται πως μπαίνει στο μεταγραφικό κάδρο της Formula 1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του The Race, ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, επί πολλά χρόνια μηχανικός αγώνων και στενός συνεργάτης του Μαξ Φερστάπεν, βρίσκεται σε συζητήσεις με την Aston Martin για μια ανώτερη διοικητική θέση.

Το μέλλον του Λαμπιάσε στη Red Bull Racing έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης φημολογίας μετά το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, όπου η συναισθηματική επικοινωνία με τον Φερστάπεν στον ασύρματο έδωσε την αίσθηση «τέλους εποχής». Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα μετακινηθεί σε διαφορετικό ρόλο εντός Red Bull, πλέον φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο αλλαγής «στρατοπέδου».

Η πιθανή επανένωση με τον Νιούι

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις με την Aston Martin αφορούν μιαν πολύ υψηλή θέση, σε ένα οργανόγραμμα που αλλάζει ενόψει του 2026. Υπενθυμίζεται ότι από τη νέα σεζόν επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο Άντριαν Νιούι, κάτι που έχει δημιουργήσει ερωτήματα για το πώς θα μοιραστεί ο χρόνος του ανάμεσα στη διοίκηση και τον σχεδιασμό των μονοθεσίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία ενός ιδιαίτερα έμπειρου στελέχους όπως ο Λαμπιάσε θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανική λύση. Οι δύο άνδρες άλλωστε έχουν συνεργαστεί στενά στο παρελθόν στη Red Bull, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τι σημαίνει αυτό για τη Red Bull και τον Φερστάπεν

Η Red Bull αναμένεται να δώσει μάχη για να κρατήσει τον Λαμπιάσε, ειδικά σε μια περίοδο που ο Φερστάπεν βλέπει αρκετά μέλη του στενού του κύκλου να αποχωρούν. Αν τελικά ο Ιταλός αλλάξει ρόλο ή ομάδα, επικρατέστερος διάδοχος στον «πάγκο» του Ολλανδού θεωρείται ο Σάιμον Ρένι, ο οποίος έχει ήδη καλύψει τη θέση σε αγώνες της περσινής σεζόν.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς μια πιθανή μετακίνηση του Λαμπιάσε δεν θα επηρεάσει μόνο δύο ομάδες, αλλά και τις ισορροπίες γύρω από τον κορυφαίο οδηγό της εποχής.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion