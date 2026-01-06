Το πρώτο hypercar της Red Bull αποτυπώνει τη φιλοσοφία της Formula 1 σε ένα ακραίο σχεδιαστικά μοντέλο, αποκλειστικά για χρήση σε πίστα.

Η Red Bull παρουσίασε την τελική σχεδίαση του RB17, του πρώτου hypercar στην ιστορία της εταιρείας, πριν την έναρξη της παραγωγής του εντός του έτους. Πρόκειται για ένα μοντέλο αποκλειστικά για χρήση σε πίστας, με ισχύ 1.200 ίππους και DNA από τη Formula 1.

Το RB17 σχεδιάστηκε με έναν και μόνο στόχο: τη μέγιστη δυνατή απόδοση στην πίστα. Σε σύγκριση με το πρωτότυπο που είχε παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2024, η τελική εκδοχή εμφανίζεται πιο «σφιχτή», πιο αιχμηρή αεροδυναμικά και σαφώς πιο κοντά σε προδιαγραφές παραγωγής.

Αεροδυναμική χωρίς συμβιβασμούς

Το εμπρός μέρος της RB17 έχει απλοποιηθεί οπτικά, διατηρώντας ωστόσο τον επιθετικό του χαρακτήρα. Τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα ενσωματώνονται σε έντονα σμιλεμένες επιφάνειες, με κάθε γραμμή του αμαξώματος να εξυπηρετεί τη βέλτιστη ροή αέρα.

Κατά μήκος του αμαξώματος, αεροδυναμικά κανάλια στο σασί από ανθρακόνημα κατευθύνουν τον αέρα προς εκτεταμένες ζώνες ψύξης στο πίσω μέρος. Η εισαγωγή αέρα στην οροφή τροφοδοτεί απευθείας τον κινητήρα, ενώ η εντυπωσιακή πίσω αεροτομή θυμίζει σε μεγάλο βαθμό πρωτότυπο που αγωνίζεται στο WEC και το Λε Μαν.

Παρά τον αγωνιστικό χαρακτήρα, η RB17 διαθέτει βασικά στοιχεία που παραπέμπουν σε όχημα παραγωγής, όπως καθρέπτες και υαλοκαθαριστήρα, υποδηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη έκδοση βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο τελικό στάδιο.

Στο εσωτερικό, η Red Bull έχει υιοθετήσει απόλυτα αγωνιστική προσέγγιση. Απουσιάζουν πλήρως οθόνες αφής και περιττά συστήματα, με το cockpit να βασίζεται σε φυσικούς διακόπτες και εργονομία προσανατολισμένη αποκλειστικά στη βελτίωση των χρόνων γύρου.

Ένας V10 που… ουρλιάζει

Στην καρδιά του RB17 βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V10 4,5 λίτρων της Cosworth, ο οποίος αγγίζει τις 15.000 στροφές ανά λεπτό. Ο κινητήρας αποδίδει περίπου 1.000 ίππους και συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ 200 ίππων, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 1.200 ίππους.

Η μετάδοση της ισχύος γίνεται στους πίσω τροχούς μέσω σειριακού κιβωτίου έξι σχέσεων και ενεργού διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης με υδραυλική λειτουργία, ενώ το υβριδικό σύστημα αναλαμβάνει τη λειτουργία της όπισθεν.