Το νέο ηλεκτρικό supermini της Volkswagen αφήνει πίσω του τα sliders και επενδύει ξανά στη φυσική επαφή.

Η Volkswagen αποκάλυψε το εσωτερικό του νέου ID.Polo, λίγους μήνες πριν από το λανσάρισμα του ηλεκτρικού supermini που φιλοδοξεί να παίξει κομβικό ρόλο στην κατηγορία κάτω των 22.000 λιρών. Και το πρώτο μήνυμα είναι ξεκάθαρο: τα φυσικά κουμπιά επιστρέφουν.

Λιγότερα πειράματα, περισσότερη λογική

Το ID.Polo είναι το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Volkswagen υπό τον Αντρέας Μιντ, με έμφαση στη χρηστικότητα και στη σαφή ανταπόκριση των χειριστηρίων. Στο ταμπλό δεσπόζει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και οριζόντια τοποθετημένη οθόνη infotainment 13 ιντσών, όμως αυτή τη φορά απουσιάζει το αμφιλεγόμενο touch slider για ένταση και κλιματισμό. Στη θέση του υπάρχει σειρά κανονικών διακοπτών για θέρμανση, κλιματισμό και alarm, καθώς και περιστροφικός διακόπτης για την ένταση και την αλλαγή κομματιών ή σταθμών.

Το νέο τιμόνι ακολουθεί την ίδια λογική, με ξεκάθαρα φυσικά πλήκτρα στα μπράτσα, διαχωρίζοντας τις λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης από τις ρυθμίσεις πολυμέσων. Είναι μια σαφής παραδοχή ότι η υπερβολική ψηφιοποίηση δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί.

Ποιότητα, χώροι και μια δόση νοσταλγίας

Παράλληλα, η Volkswagen έχει επενδύσει στην αίσθηση ποιότητας, με υφασμάτινη επένδυση στο ταμπλό, εμφανείς ραφές σε πόρτες και καθίσματα και χρωματικές επιλογές εμπνευσμένες από αποχρώσεις της θάλασσας. Τα υλικά των καθισμάτων και των θυρών προέρχονται από ανακυκλωμένο θερμοπλαστικό, κατασκευασμένο από πλαστικά μπουκάλια, χωρίς να γίνεται έκπτωση στην εικόνα της καμπίνας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο retro mode των οθονών, εμπνευσμένο από το Volkswagen Golf Mk1, με αναλογικού τύπου απεικόνιση και εικονικό κασετόφωνο για το audio player. Το ανανεωμένο infotainment υπόσχεται πιο καθαρή εικόνα και απλούστερη χρήση, ενώ η πλοήγηση μπορεί να βασιστεί είτε στο σύστημα της Volkswagen είτε στους Χάρτες Google.

Παρότι εξωτερικά το ID.Polo κινείται σε διαστάσεις αντίστοιχες του θερμικού Polo, η επίπεδη αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού δαπέδου προσφέρει σαφώς αυξημένους χώρους. Η Volkswagen μάλιστα υποστηρίζει ότι το εσωτερικό του προσεγγίζει σε ευρυχωρία αυτό ενός Golf, με αποσκευές που φτάνουν τα 435 λίτρα. Σε μια κατηγορία με πολύ έντονο ανταγωνισμό, το ID Polo δείχνει ότι η επιστροφή στην απλότητα μπορεί να αποδειχθεί και στρατηγικό πλεονέκτημα.