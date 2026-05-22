O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ.

Το Grand Prix Καναδά, ο πέμπτος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με το επεισοδιακό FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα ώστε να προετοιμαστούν για δύο περιόδους κατατακτήριων δοκιμών και δύο αγώνες.

Η διαδικασία διεκόπη τρεις φορές και για το λόγο αυτό ολοκληρώθηκε πιο αργά απ’ ότι είχε προγραμματιστεί. Από το 2026 αν εμφανιστεί η κόκκινη σημαία, ο χρόνος στον οποίο είναι σε ισχύ αναπληρώνεται.

Η Mercedes δείχνει το δρόμο

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του Grand Prix Καναδά ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes-AMG με τη μαλακή γόμα ελαστικών έθεσε το 1:13,402 και πήρε την 1η θέση, εκεί που τον έχουμε συνηθίσει στα τελευταία τρία Grand Prix.

O χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Τζορτζ Ράσελ, τον teammate του στη Mercedes-AMG. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 0,142 δλ πριν από τις κατατακτήριες σπριντ. Η W17 έδειξε να είναι το κυρίαρχο μονοθέσιο και με τις αναβαθμίσεις πατάει καλύτερα απ’ ότι στο Μαϊάμι.

May 22, 2026

Η Ferrari «ηγείται» της αντίστασης

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. O Βρετανός ήταν αρκετά γρήγορος όμως το μειονέκτημα της SF-26 στις ευθείες του κόστισε σημαντικά. Στον τελευταίο τομέα της πίστας έχασε περίπου μισό δευτερόλεπτο από τον Αντονέλι, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι στα 0,774 δλ. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 4η θέση, με τον Μονεγάσκο να υπολείπεται σε χρόνο σε σχέση με τον teammate του.

Στην 5η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να είναι σχεδόν 1 δευτερόλεπτο πίσω από τις Mercedes. Στο FP1 ωστόσο ο Φερστάπεν εστίασε σε ρυθμό αγώνα και όχι στην απόλυτη ταχύτητα.

Στη McLaren Racing δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι, καθώς οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι δεν είχαν καθαρό γύρο με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Στην κατάταξη ήταν στις θέσεις 6 και 7, όμως η προετοιμασία τους για τη συνέχεια του τριημέρου δεν ήταν ιδανική.

Στην 8η θέση ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi και ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

The session has also been extended by four minutes.

Οι κόκκινες σημαίες έβαλαν εμπόδια στις ομάδες

Η διαδικασία δεν άργησε να διακοπεί και υπαίτιος ήταν ο Λίαμ Λόσον. Ο οδηγός της Racing Bulls σταμάτησε στην πίστα λόγω μηχανικού προβλήματος και έχασε όλη την υπόλοιπη διαδικασία.

Η δεύτερη διακοπή ήρθε λόγω ατυχήματος του Άλεξ Άλμπον. Ο οδηγός της Williams στην έξοδο της στροφής 7 πάτησε ένα σκιουράκι και εν συνεχεία προσέκρουσε στον τοίχο προκαλώντας σημαντική ζημιά στο μονοθέσιό του.

🔴 RED FLAG 🔴



Alex Albon has had a crash in his Williams 😱



May 22, 2026

Η τρίτη διακοπή ήρθε στα τελευταία 5 λεπτά, με τον Έστεμπαν Οκόν της Haas να βρίσκει τον τοίχο στην έξοδο της στροφής 4 σε ένα περίεργο συμβάν. Το μονοθέσιό του «ξεκόλλησε» κατά την επιτάχυνση και ο Γάλλος δεν μπόρεσε να το σώσει.

Για το 2026 οι κανονισμοί έχουν αλλάξει για τα τριήμερα με Αγώνα Σπριντ και ο χρόνος που περνά υπό κόκκινη σημαία αναπληρώνεται.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Μόντρεαλ συνεχίζεται στις 23:30 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες σπριντ που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Καναδά

