Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες sprint του Grand Prix Καναδά, με τον οδηγό της Mercedes-AMG να παίρνει την πρώτη pole του τριημέρου.

Οι κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Καναδά, του πέμπτου αγώνα της Formula 1 στο 2026, αποδείχθηκαν άκρως συναρπαστικές. Αυτός που ξεχώρισε στο τέλος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος επέστρεψε στις pole και θα εκκινήσει τον Αγώνα Σπριντ από θέση ισχύος.

Ο Βρετανός με το 1:12,965 έκρινε την υπόθεση sprint pole στον Καναδά και άφησε στη 2η θέση τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έκανε έναν εντυπωσιακό τελευταίο γύρο στο SQ3. Πίσω από τις δύο Mercedes ήταν οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι με την αναβαθμισμένη MCL40.

Ένα λάθος του Λιούις Χάμιλτον στην τελευταία του προσπάθεια δεν του επέτρεψε να παλέψει με τους οδηγούς της Mercedes, αλλά ο Βρετανός εκκινεί αύριο από την 5η θέση, μπροστά από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

SQ1

To 12λεπτο ξεκίνησε με τους οδηγούς της Ferrari να είναι οι πρώτοι στην πίστα. Οι Άλεξ Άλμπον της Williams και Λίαμ Λόσον μετά τα προβλήματα στο FP1 δεν πήραν μέρος στις κατατακτήριες σπριντ.

H πρόσφυση της πίστας ήταν κάκιστη στα πρώτα λεπτά του SQ1, με την ταχύτερη επίδοση να βελτιώνεται συνεχώς. Ο Χάμιλτον είχε τον ταχύτερο χρόνο με 3 λεπτά για το φινάλε για το 1:13,922, όμως η μάχη ήταν για την πρόκριση στο SQ2, με τους υποψήφιους να είναι πολλοί. H κόκκινη σημαία όμως έκανε την εμφάνισή της και στις κατατακτήριες σπριντ.

Ο Αλόνσο έκανε λάθος στη στροφή 3 μπλοκάροντας τους τροχούς του κατά το φρενάρισμα και προσέκρουσε με φόρα στα προστατευτικά ελαστικά.

Όταν βγήκε η πράσινη σημαία ορισμένοι οδηγοί πρόλαβαν να βγουν στην πίστα, όμως αυτοί που πέρασαν τη γραμμή τερματισμού πριν μηδενίσει το χρονόμετρο ήταν οι Σάινθ, Στρολ και Χάμιλτον. Κανένας από αυτούς δεν βελτίωσε την επίδοσή του και όλα έγιναν ουσιαστικά για το τίποτα.

Από το SQ1 αποκλείστηκαν οι Πέρεζ, Στρολ, Γκασλί, Μπότας, Άλμπον και Λόσον.

SQ2

Το 10λεπτο ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με φρέσκο σετ μεσαίας γόμας ελαστικών. Με τον Αλόνσο εκτός, ψάχναμε τους άλλους 5 που θα έμειναν εκτός συνέχειας.

H Mercedes έθεσε το ρυθμό, όμως ο Χάμιλτον ήταν αυτός που πάλι έκανε την έκπληξη και πέρασε στην 1η θέση. Ωστόσο ο Ράσελ λίγο πριν το φινάλε έκανε το 1:13,0 και άφησε 0,4 δλ πίσω του τον Βρετανό και έδειξε πως η Mercedes έχει το πάνω χέρι. Ο Φερστάπεν πέρασε μετά βίας στο SQ3 με την 9η θέση, ενώ η μάχη για την πρόκριση ήταν εντυπωσιακή.

Αυτός που πήρε τη 10η θέση ήταν ο Σάινθ της Williams, o οποίος απέκλεισε την τελευταία στιγμή τον Χούλκενμπεργκ της Audi. Μαζί με τον Γερμανό αποκλείστηκαν οι Μπορτολέτο, Κολαπίντο, Οκόν, Μπέρμαν και Αλόνσο.

SQ3

Η μάχη για τη sprint pole ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Αυτό το βήμα σε πιο μαλακή γόμα άλλαξε τις ισορροπίες, με τα μονοθέσια να αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο.

Πρώτος στην πίστα βγήκε ο Χάμιλτον αλλά όπως είδε μαζί με τον Σάινθ δεν ήταν έτοιμη η πίστα για τη μαλακή γόμα ελαστικών. Μετά την πρώτη προσπάθεια ο Ράσελ ήταν ταχύτερος με το 1:13,194 και 2ος ήταν ο Χάμιλτον, με τον Αντονέλι να ακολουθεί.

Όλα όμως κρίθηκαν στην τελευταία προσπάθεια. Ο Χάμιλτον ήταν τρομερά γρήγορος αλλά έκανε λάθος στον τελευταίο τομέα της πίστας και δεν βελτίωσε αρκετά το χρόνο του. Και πίσω του όλοι ήταν σε καλύτερο ρυθμό.

Οι δύο McLaren τον προσπέρασαν, με τον Ράσελ να γράφει το 1:12,965 και να παίρνει τη sprint pole. O Αντονέλι παρά το ταχύτερο τελευταίο σέκτορ πήρε τη 2η θέση, με τον Νόρις να είναι 3ος.

Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Φερστάπεν, Χατζάρ, Λίντμπλαντ και Σάινθ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο στις 19:00 με τον Αγώνα Σπριντ 23 γύρων.

Αποτελέσματα SQP GP Καναδά