Μία πολύ σπάνια ευκαιρία να μάθουν νέα για τον θρύλο της Formula 1 θα έχουν οι φίλοι του σπορ, με νέες πληροφορίες να «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας 10 χρόνια μετά το ατύχημα.

Ήταν 29 Δεκεμβρίου του 2013 όταν ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε το τραγικό του ατύχημα στις γαλλικές Άλπεις, ενώ έκανε σκι με τον γιο του, Μικ Σουμάχερ. O Γερμανός, 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, έχασε την ισορροπία του σε σημείο που βρισκόταν εκτός της πίστας και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Η βοήθεια που του παρασχέθηκε ήταν άμεση και οι τραυματιοφορείς έφτασαν κοντά του σε διάστημα οκτώ λεπτών. Μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο πλησιέστερο νοσοκομείο, στο Μουτιέ έχοντας ακόμη τις αισθήσεις του. Εκεί οι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάστασή του. Αυτό ήταν κρίσιμο για την υγεία του και ο Σουμάχερ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στη Γκρενόμπλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν τα γαλλικά ΜΜΕ, τα τραύματα που έφερε ο Σουμάχερ ήταν πιο σοβαρά απ' ότι αρχικά έδειχναν. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και οι γιατροί τον υπέβαλαν σε τεχνητό κώμα. Υποβλήθηκε σε δύο νευροχειρουργικές επεμβάσεις λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Οι έλεγχος του υλικού από την κάμερα που ήταν στο κράνος του Σουμάχερ που έκαναν οι γαλλικές αρχές, έδειξε πως δεν έκανε σκι με μεγάλη ταχύτητα όταν συνέβη το ατύχημα.

Έπειτα από πολλαπλές επεμβάσεις και χειρουργεία, ο Σουμάχερ μεταφέρθηκε στο σπίτι του στην Ελβετία, όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη γιατρών τα τελευταία 10 χρόνια. Ελάχιστοι είναι αυτοί που τον έχουν δει από κοντά και τα νέα για την κατάσταση της υγείας του είναι μηδαμινά.

Ωστόσο τώρα οι φίλοι της Formula 1, ανάμεσά τους οι εκατομμύρια υποστηρικτές του Μίκαελ Σουμάχερ, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με την τωρινή του κατάσταση. Το γερμανικό δίκτυο ARD, θα δημοσιεύσει μια σειρά/ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων, στην οποία θα πάρουμε μία ιδέα από τη ζωή του Γερμανού θρύλου μετά το ατύχημα.

Το ντοκιμαντέρ θα «βγει» στον αέρα στις 28 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από το ατύχημα στις γαλλικές Άλπεις. Το περιεχόμενο είναι προς ώρας άγνωστο και δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει από τη ζωή του μετά το ατύχημα,

#OnThisDay in 2003, Michael Schumacher navigated a wild and action-packed race to become the first six-time world champion in F1 history! 🤯🏆



An absolute legend 💪#F1 pic.twitter.com/sEwdXrAJuQ — Formula 1 (@F1) October 12, 2023

Το 2021 το Netflix δημοσίευσε ένα ντοκιμαντέρ για τον Μίκαελ Σουμάχερ στο οποίο εμφανίστηκαν τα παιδιά του, Μικ και Τζίνα και η σύζυγός του, Κορίνα. Τα λόγια της για την τότε κατάσταση του συζύγου της ήταν ελάχιστα. Το μόνο το οποίο παραδέχθηκε ήταν πως: «Ο Μίκαελ είναι πλέον διαφορετικός».

Δέκα χρόνια μετά, ο γιος του, Μικ Σουμάχερ, έχει ήδη γράψει αρκετά χιλιόμετρα στη δική του αγωνιστική καριέρα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Formula 2 και πήρε μέρος στη Formula 1 για δύο χρόνια με την ομάδα της Haas. O νεαρός Γερμανός είχε δηλώσει πως θα ήθελε πολύ να πάρει συμβουλές από τον πατέρα του.

Last year racing, last time spraying champagne, last podium, last F1 race in Valencia – Michael finishes the European GP on 3rd position #OTD 2012

@MercedesAMGF1 @F1 #KeepFighting #TeamMSC



Pics: AFP / Wolfgang Wilhelm pic.twitter.com/AuNLeCttfR June 24, 2023

«Πιστεύω πως ο μπαμπάς κι εγώ θα καταλαβαίναμε καλύτερα ο ένας τον άλλο σήμερα. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτή των αγώνων ταχύτητας. Θα είχαμε τόσα πολλά να πούμε. Εκεί είναι πολύ συχνά το μυαλό μου, σκέφτομαι πως θα ήταν φοβερό κάτι τέτοιο. Θα έδινα τα πάντα μόνο και μόνο γι’ αυτό», είπε.

When F1 still raced in Germany – back #OTD in 2004, Michael won at the @nuerburgring



That year brought him the last of his 7 world championship titles.

@ScuderiaFerrari @F1 - pics: AFP pic.twitter.com/V5fRpSNmUp — Michael Schumacher (@schumacher) May 30, 2023

Η Κορίνα Σουμάχερ είχε τονίσει στο ντοκιμαντέρ πόσο σημαντικός ήταν ο Μίκαελ για εκείνη: «Ο Μίκαελ μου λείπει κάθε μέρα. Δεν είμαι όμως μόνο εγώ. Είναι και τα παιδιά, όλη η οικογένεια και οι άνθρωποι γύρω του. Σε όλους λείπει. Είναι εδώ, μαζί μας αλλά είναι διαφορετικός. Κάθε μέρα μου δείχνει πόσο δυνατός είναι».

Φωτογραφίες: schumacher/Twitter-X