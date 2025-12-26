Παγκόσμια πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών για το νέο, μεγαλύτερο EV της κορεατικής εταιρείας

Η Hyundai ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μέχρι σήμερα. Η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο έρχεται να συμπληρώσει την υπάρχουσα γκάμα της Hyundai, η οποία εκτείνεται από το μικρό INSTER έως το IONIQ 9, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στις μεγάλες κατηγορίες ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με την κορεατική φίρμα, το αυτοκίνητο θα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, με πιο χαρακτηριστική την αρχιτεκτονική φόρτισης 800V, που επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση και αυξημένη αποδοτικότητα.

Παράλληλα με τη νέα παγκόσμια πρεμιέρα, η Hyundai θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό σαλόνι και τη νεότερη εκδοχή του IONIQ 6, με βελτιώσεις στον αεροδυναμικό σχεδιασμό και αναβαθμίσεις στο εσωτερικό και στα ψηφιακά συστήματα.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού μοντέλου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο περίπτερο της Hyundai, με τον αντιπρόεδρο προϊόντων της Hyundai Motor Europe, Raf Van Nuffel, να αναλύει τα επόμενα βήματα της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.