Στο πλαίσιο της αναβάθμισης για την ερχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα της BMW Motorrad περιλαμβάνει σειρά μέτρων αναβάθμισης για τα υφιστάμενα μοντέλα της.

Οι αναθεωρημένες εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες για παραγγελία μέσω του δικτύου συνεργατών της BMW Motorrad από τον Αύγουστο του 2025.

Γενική αλλαγή για όλα τα μοντέλα της BMW Motorrad

Προαιρετικός εξοπλισμός: Νέα προ-εγκατάσταση για το σύστημα πλοήγησης με ηλεκτρικό ξεκλείδωμα. Το ξεκλείδωμα με κλειδί δεν είναι πλέον απαραίτητο.

BMW M 1000 XR

Αποκλειστικό πρόσθετο χρώμα Μ: μεταλλικό ματ Aurelius Green.

BMW F 800 GS

Προαιρετικός εξοπλισμός: Ψηλή ζελατίνα με δυνατότητα ρύθμισης περιλαμβάνεται στις εκδόσεις Sport και Triple Black. Η φιμέ ζελατίνα δεν προσφέρεται στην έκδοση Sport.

Sport: Νέο μεταλλικό χρώμα Gravityblue με σέλα σε μαύρο / γκρι. Το Racingblue metallic δεν διατίθεται πλέον.

BMW F 900 GS

Passion: Sao Paulo Yellow. Το αυτοκόλλητο στο μπροστινό φτερό δεν διατίθεται πλέον.

Trophy: Lightwhite απλό / Racing blue μεταλλικό. Το αυτοκόλλητο στο μπροστινό φτερό δεν διατίθεται πλέον.

BMW F 900 GS Adventure

Προαιρετικός εξοπλισμός: Το πακέτο Ride Pro έχει αναθεωρηθεί. Το Dynamic ESA και το κεντρικό σταντ δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πακέτο Ride Pro και προσφέρονται ως μεμονωμένος προαιρετικός εξοπλισμός. Το πακέτο Ride Pro μπορεί να συνδυαστεί με χαμηλωμένη ανάρτηση.

Ride Pro: Νέο μεταλλικό χρώμα Sage Green. Το μεταλλικό ματ White Aluminium δεν διατίθεται πλέον.

BMW R 1300 GS

Προαιρετικός εξοπλισμός: Το πακέτο Innovation Package έχει αναθεωρηθεί. Οι λειτουργίες προσαρμοζόμενου φωτισμού περιλαμβάνονται στο πακέτο Innovation και διατίθενται επίσης ως ανεξάρτητος προαιρετικός εξοπλισμός.

Basic: Νέο απλό χρώμα Racingred. Το απλό χρώμα Lightwhite καταργείται.

Option 719 “Biscaya”: Νέος χρωματικός συνδυασμός Imperial Blue metallic / White Aluminium metallic matt. Το Option 719 “Tramuntana” Aurelius Green metallic δεν διατίθεται πλέον.

BMW R 12 nineT

Προαιρετικός εξοπλισμός: Μπαταρία M Lightweight

Option 719: Μαύρος προβολέας στη θέση του Ασημί

Νέο μεταλλικό χρώμα Imperial Blue. Το San Remo green metallic καταργείται

BMW R 12

Προαιρετικός εξοπλισμός: Μπαταρία M Lightweight

Option 719: Μαύρος προβολέας στη θέση του Ασημί

Option 719 “Beryllium”: Νέο μεταλλικό χρώμα Meteoric Dust II. Το Option 719 “Thorium” Avus Silver metallic δεν διατίθεται πλέον