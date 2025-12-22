Την επόμενη χρονιά ο Ολλανδός πολυπρωταθλητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις μεγαλύτερες αλλαγές και εντός της Red Bull Racing.

Μπροστά στη μεγαλύτερη αγωνιστική και οργανωτική αναδιάρθρωση της καριέρας του βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν ενόψει της σεζόν Formula 1 2026. Η Red Bull Racing περνά σε μια εντελώς νέα εποχή, καθώς θα αγωνιστεί με δικό της κινητήρα, ενώ στο εσωτερικό της θα αλλάξουν επίσης πολλά.

Σε σχέση με μόλις έναν χρόνο πριν, ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα κληθεί να προσαρμοστεί σε νέο μονοθέσιο, νέα μονάδα ισχύος, διαφορετική διοικητική δομή και σημαντικές αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό που τον πλαισιώνει.

Αλλαγή εποχής στη Red Bull χωρίς Χόρνερ και Μάρκο

Η αποχώρηση των Κρίστιαν Χόρνερ και Χέλμουτ Μάρκο σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περιόδου σταθερότητας για την ομάδα του Μίλτον Κινς. Την αγωνιστική διεύθυνση έχει αναλάβει πλέον ο Λορέν Μεκίς, με τον CEO της Red Bull GmbH, Όλιβερ Μίντζλαφ, να ασκεί αυξημένη επιρροή από την Αυστρία. Πρόκειται για μια σαφή αλλαγή φιλοσοφίας, με στόχο μεγαλύτερη λογοδοσία και έλεγχο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της ομάδας.

Red Bull Powertrains και το ρίσκο του 2026

Το 2026 θα είναι επίσης η πρώτη χρονιά πλήρους εμπλοκής της Red Bull Powertrains ως κατασκευαστή μονάδας ισχύος. Παρότι το project έχει ενισχυθεί με πρώην στελέχη των Mercedes και Honda, εκτιμάται ότι η ομάδα δεν θα ξεκινήσει τη σεζόν από θέση ισχύος.

Η απόδοση και η αξιοπιστία της νέας PU θα αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για τη δυναμική του Φερστάπεν στο πρωτάθλημα. Ως αποτέλεσμα, ο Ολλανδός ενδέχεται να παλεύει για θέσεις εντός της δεκάδας και όχι για νίκες και βάθρα, τουλάχιστον για το 2026.

Ανακατατάξεις στο επιτελείο του Φερστάπεν

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στη διοίκηση της αγωνιστικής ομάδας. Ο Φερστάπεν θα ξεκινήσει το 2026 χωρίς αρκετά από τα βασικά πρόσωπα που τον συνόδευαν στα χρόνια των τίτλων. Ο αρχιμηχανικός Ματ Κόλερ αποχώρησε για την Audi, ενώ αποχωρήσεις καταγράφονται και σε θέσεις μηχανικών απόδοσης και κινητήρα.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τζανπιέρο Λαμπιάσι να αποχωρήσει από το ρόλο του αρχιμηχανικού, εστιάζοντας στα ευρύτερα αγωνιστικά του καθήκοντα, είτε από την πίστα είτε από το εργοστάσιο.

Ρήτρες, ενδιαφέρον και η ανάγκη για σταθερότητα

Η ύπαρξη ρήτρας απόδοσης στο συμβόλαιο του Φερστάπεν, που φέρεται να ενεργοποιείται αν δεν βρίσκεται στους δύο πρώτους της βαθμολογίας έως το καλοκαιρινό διάλειμμα, διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον άλλων κορυφαίων ομάδων. Ωστόσο, ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι προτεραιότητά του δεν είναι οι παρασκηνιακές μάχες, αλλά ένα ήρεμο και αποδοτικό αγωνιστικό περιβάλλον.

Το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον

Όπως ο ίδιος δήλωσε μετά το φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, μπαίνει στο 2026 με αυτοπεποίθηση και χωρίς αμφιβολίες για τις ικανότητές του. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο αν η Red Bull Racing θα είναι ανταγωνιστική, αλλά αν θα μπορέσει να διαχειριστεί τις πρώτες δυσκολίες χωρίς εσωτερικές αναταράξεις. Από αυτήν την ισορροπία ενδέχεται να κριθεί και το μακροπρόθεσμο μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1.



