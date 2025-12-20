Η Mercedes έδωσε μια πρώτη γεύση από τον ήχο του ολοκαίνουργιου V6 κινητήρα της για τη σεζόν του 2026 της Formula 1.

Η Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team δημοσίευσε ένα σύντομο ηχητικό teaser που προσφέρει την πρώτη ένδειξη για το πώς θα ακούγεται η μονάδα ισχύος της στη Formula 1 από το 2026, ενόψει της νέας εποχής κανονισμών. Το απόσπασμα ήχου αναρτήθηκε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, συνοδευόμενο από τη φράση «Coming soon», χωρίς περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες. Η Mercedes γίνεται έτσι ο δεύτερος κατασκευαστής κινητήρων, μετά τη Honda, που δίνει στη δημοσιότητα δείγμα ήχου από τις νέες μονάδες ισχύος.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους φίλους της Formula 1, με αρκετούς να συγκρίνουν τον ήχο της Mercedes με εκείνον της Honda, που είχε παρουσιαστεί νωρίτερα. Τα σχόλια επικεντρώθηκαν κυρίως στις διαφορές στον ήχο, χωρίς φυσικά να μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για την πραγματική απόδοση.

Η χρονική στιγμή του teaser έχει τη σημασία της, καθώς η Mercedes θεωρείται από πολλούς ένα από τα φαβορί για τη νέα τεχνική εποχή, έχοντας κυριαρχήσει στην προηγούμενη υβριδική περίοδο της Formula 1. Το 2026, η γερμανική εταιρεία θα τροφοδοτεί περισσότερες ομάδες από κάθε άλλον κατασκευαστή, προμηθεύοντας τις McLaren, Williams και Alpine.