Το νέο τεχνικό πλαίσιο του WRC στοχεύει σε χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη ευελιξία και αυτοκίνητα πιο κοντά στα μοντέλα παραγωγής.

Η FIA αποκάλυψε επίσημα το WRC27, το νέο τεχνικό concept που θα καθορίσει την επόμενη γενιά αυτοκινήτων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), με εφαρμογή από το 2027. Το νέο πλαίσιο έρχεται ως απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η κατηγορία Rally1, με βασικό στόχο τη βιωσιμότητα του πρωταθλήματος σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με τη FIA, το WRC27 έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώσει δραστικά το κόστος, να απλοποιήσει την τεχνολογία και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και η ταυτότητα των αυτοκινήτων ράλλυ.

Πιο απλά αυτοκίνητα, χαμηλότερο κόστος

Κεντρικό στοιχείο του WRC27 είναι η απλοποίηση της αρχιτεκτονικής. Τα νέα Rally1 αυτοκίνητα θα βασίζονται σε κοινό κλωβό ασφαλείας (safety cell), πάνω στο οποίο οι κατασκευαστές θα μπορούν να «χτίζουν» διαφορετικά αμαξώματα. Η FIA εκτιμά ότι το κόστος κατασκευής ενός αυτοκινήτου θα μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τη σημερινή γενιά Rally1.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών τύπων αμαξωμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατασκευαστές να αγωνίζονται με hatchback, sedan ή ακόμα και compact SUV, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την προσέλκυση νέων εταιρειών.

Ευελιξία στην τεχνολογία και στα συστήματα κίνησης

Το WRC27 σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές τεχνολογικές λύσεις. Η FIA άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για διαφορετικά συστήματα κίνησης, επιτρέποντας θερμικούς κινητήρες με βιώσιμα καύσιμα, αλλά και υβριδικές ή εναλλακτικές (βλ. Αμιγώς ηλεκτρικές) διατάξεις, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια.

Η φιλοσοφία αυτή στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι το WRC δεν θα «κλειδώσει» σε μία μόνο τεχνολογική λύση, διατηρώντας τη σχετικότητα με την αυτοκινητοβιομηχανία και τις εξελίξεις στην παραγωγή.

Αυτοκίνητα πιο κοντά στην παραγωγή

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο του WRC27 είναι η οπτική και τεχνική σύνδεση με τα αυτοκίνητα δρόμου. Η FIA επιδιώκει τα μελλοντικά Rally1 να θυμίζουν περισσότερο μοντέλα παραγωγής, ενισχύοντας τη σύνδεση του WRC με τις εμπορικές δραστηριότητες των κατασκευαστών.

Η δυνατότητα διαφορετικών αμαξωμάτων πάνω στο ίδιο πλαίσιο επιτρέπει στους κατασκευαστές να ευθυγραμμίζουν τα αγωνιστικά τους με τη γκάμα τους, χωρίς να απαιτείται η εξέλιξη ενός εξαιρετικά εξειδικευμένου και ακριβού αυτοκινήτου.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Το WRC27 βρίσκεται ακόμη σε φάση concept, με τη FIA να τονίζει ότι οι τεχνικοί κανονισμοί θα οριστικοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με κατασκευαστές, ομάδες και εμπλεκόμενους φορείς.

Η μετάβαση στη νέα γενιά αυτοκινήτων έχει προγραμματιστεί για το 2027, με στόχο να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και εξέλιξης. Μέχρι τότε, το τρέχον Rally1 πλαίσιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται, ενώ οι συζητήσεις για το μέλλον του WRC αναμένεται να ενταθούν.

Με το WRC27, η FIA επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το αγωνιστικό και τεχνικό μέλλον του πρωταθλήματος, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, στη μείωση του κόστους και στην προσέλκυση νέων κατασκευαστών, σε μια περίοδο που το WRC αναζητά σταθερότητα και μακροπρόθεσμο όραμα.

Ο Πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, δήλωσε: «Οι κανονισμοί WRC27 αποτελούν ένα κομβικό σημείο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA. Δημιουργούν ένα πλαίσιο που δίνει έμφαση στον έλεγχο του κόστους, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις και την τεχνική πρόκληση που ορίζουν το ράλλυ στο υψηλότερο επίπεδο. Το concept του WRC27 Rally1 δείχνει πώς αυτές οι αρχές συνδυάζονται και χαράσσουν την κατεύθυνση για την εξέλιξη της επόμενης γενιάς αγωνιστικών αυτοκινήτων ράλλυ».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIA για τον Αθλητισμό, Μάλκολμ Γουίλσον, σχολίασε: «Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των κανονισμών WRC27. Τα νέα concepts των Rally1 που παρουσιάσαμε έχουν σχεδιαστεί με βάση αυτές τις προδιαγραφές, δείχνοντας στην πράξη πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ευελιξία. Για πρώτη φορά, αναδεικνύουν το εύρος των τεχνικών λύσεων και των διαφορετικών τύπων οχημάτων που μπορούν να εξελιχθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καλύπτοντας παράλληλα τις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA».

Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Τομέα του WRC Promoter, Πίτερ Θουλ, δήλωσε: «Ως Promoter, καλωσορίζουμε τους νέους κανονισμούς, οι οποίοι δίνουν μεγάλη έμφαση στην προσιτότητα του κόστους. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των κατασκευαστών και πλέον και των constructors που θα αγωνίζονται στο ανώτατο επίπεδο του σπορ μας. Μέχρι στιγμής, έχει υπάρξει θετικός και ανοιχτός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και πλέον χρειάζεται να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, ώστε το 2027 να σημάνει την έναρξη της καλύτερης εποχής στην ιστορία του WRC».