Στο «πνεύμα» των γιορτών είναι η γαλλική μάρκα, που προσφέρει τα κορυφαία της μοντέλα με πολύ μεγάλο όφελος, για λίγες μόνο ημέρες.

Η Renault ανακοίνωσε τη νέα εορταστική προσφορά «Κορυφαία επιλογή, Κορυφαία ανταμοιβή», μέσω της οποίας προσφέρει όφελος έως €2.500 για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, σε αγορές που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2025.

Η προωθητική ενέργεια αφορά ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της γαλλικής μάρκας, καθιστώντας τα πιο προσιτά για το αγοραστικό κοινό.

Όφελος για τα Renault Clio, Captur, Arkana και Symbioz

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana και το νέο Symbioz διατίθενται με οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει τις €2.500, ανάλογα με την έκδοση και τον διαθέσιμο αριθμό οχημάτων.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα αποτελούν τον βασικό κορμό της γκάμας Renault και καλύπτουν τις κατηγορίες B και C, με προτάσεις που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες χρήστες.

Ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων και εναλλακτικών κινητήρων

Τα μοντέλα της ενέργειας διατίθενται με σύγχρονες τεχνολογίες κίνησης, συμπεριλαμβανομένων full hybrid εκδόσεων, καθώς και κινητήρων διπλού καυσίμου (βενζίνη – LPG), προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο κατανάλωσης και κόστους χρήσης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εντάσσεται στη στρατηγική της Renault για τη σταδιακή ενίσχυση της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας σε όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων

Renault Clio

Το Clio παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία Β, προσφέροντας ευρεία γκάμα κινητήρων, που περιλαμβάνει full hybrid σύνολα, εκδόσεις διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), καθώς και τον μοναδικό diesel κινητήρα στην κατηγορία του.

Renault Captur

Το Captur ξεχωρίζει για την ευελιξία του, χάρη στις compact διαστάσεις και το συρόμενο πίσω κάθισμα, ενώ διατίθεται και σε full hybrid και LPG εκδόσεις, τοποθετώντας το δυναμικά στην κατηγορία των B-SUV.

Renault Arkana

Το Arkana συνδυάζει κουπέ-SUV σχεδίαση με σπορτίφ χαρακτήρα, ενώ η πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων του φτάνει έως τους 160 ίππους.

Renault Symbioz

Το νέο Symbioz τοποθετείται στην κατηγορία των C-SUV, με πλήρως υβριδική τεχνολογία και έμφαση στους διαθέσιμους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, παρά τις σχετικά compact εξωτερικές του διαστάσεις.

5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια

Όλα τα παραπάνω μοντέλα συνοδεύονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, ενισχύοντας το συνολικό πακέτο ιδιοκτησίας.

Σε συνδυασμό με το οικονομικό όφελος της ενέργειας Renault Reward, η συγκεκριμένη πρόταση διαμορφώνει μια ανταγωνιστική επιλογή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου για το διάστημα των εορτών και όχι μόνο.