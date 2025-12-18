O δρόμος για το ντεμπούτο της νεοσύστατης ομάδας της Formula 1 είναι μακρύς και ο σχεδιασμός της πρώτης της χρονιάς είναι ιδιαίτερα απαιτητικός.

Η Cadillac έκανε ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα στην προετοιμασία της για το ντεμπούτο της στη Formula 1 το 2026, καθώς το πρώτο της σασί πέρασε επιτυχώς τα υποχρεωτικά τεστ ομολογκασιόν της FIA. Την εξέλιξη αποκάλυψε ο επικεφαλής της ομάδας, Γκρέαμ Λόουντον, επιβεβαιώνοντας ότι το σασί της νεοσύστατης αμερικανικής ομάδας έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Λόουντον, η Cadillac ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές που αφορούν το «κέλυφος» και τη δομή του πίσω μέρους του μονοθεσίου, ένα απαραίτητο βήμα πριν την πρώτη εμφάνιση της ομάδας στην πίστα.

«Το γεγονός ότι περάσαμε αυτά τα τεστ μέχρι τον Δεκέμβριο είναι κάτι για το οποίο η σχεδιαστική ομάδα της Cadillac Formula 1 μπορεί πραγματικά να είναι περήφανη», δήλωσε ο Λόουντον στο The Race.

Every day counts, building momentum together 👏 pic.twitter.com/6C1kxchrZE December 11, 2025

Αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 για το 2026. Τα νέα μονοθέσια θα είναι κατά 30 κιλά ελαφρύτερα σε σχέση με τη γενιά των ground effect cars, γεγονός που καθιστά τα τεστ ασφάλειας πιο απαιτητικά.

«Με τη σημαντική μείωση του ελάχιστου βάρους, τα τεστ αυτά γίνονται ουσιαστικά πιο αυστηρά, γιατί στοχεύεις σε χαμηλότερη συνολική μάζα. Για οποιαδήποτε ομάδα, αυτό αποτελεί ορόσημο. Για εμάς ακόμη περισσότερο, καθώς δεν έχουμε πίσω μας δεκαετίες εμπειρίας στον σχεδιασμό τέτοιων εξαρτημάτων», πρόσθεσε.

Setting the foundation 💪 pic.twitter.com/jZD0U3CSx7 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 8, 2025

Οι προτεραιότητες της Cadillac στο 2026

Σε αντίθεση με τις καθιερωμένες ομάδες, η Cadillac δεν σκοπεύει να κυνηγήσει εντυπωσιακές επιδόσεις στις πρώτες δοκιμές. Όπως ξεκαθάρισε ο Λόουντον, η στρατηγική της ομάδας εστιάζει στην παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού και αξιόπιστου μονοθεσίου.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση και την παράδοση του αυτοκινήτου πάνω απ’ όλα. Χτίζουμε ακόμη τις εγκαταστάσεις μας και τις γραμμές παραγωγής. Δεν θα ήταν λογικό να πιέσουμε τις διαδικασίες στα άκρα, όπως κάνουν ομάδες με δεκαετίες εμπειρίας», είπε.

The debut duo 🤩 pic.twitter.com/otVvSg1GWT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 11, 2025

Παρά τη συντηρητική προσέγγιση, η Cadillac δεν σκοπεύει να μείνει στάσιμη. Ο Λόουντον αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη πλάνο αναβαθμίσεων για το 2026 με στόχο τη σταδιακή βελτίωση της απόδοσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών και της σεζόν.

«Υπάρχουν προγράμματα σε εξέλιξη για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Το θετικό με το 2026 είναι ότι προσφέρει πολλές ευκαιρίες δοκιμών, ακόμη και για την εισαγωγή νέων εξαρτημάτων σε αυτό το στάδιο», σημείωσε.

Η Cadillac προγραμματίζει το πρώτο shakedown του μονοθεσίου της στα τέλη Ιανουαρίου στη Βαρκελώνη, πριν την έναρξη του πρώτου χειμερινού τεστ το πενθήμερο 27-31 του ίδιου μήνα.

