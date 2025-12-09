Την πίστη του πως ο Αυστραλός θα καταφέρει να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 εξέφρασε ο αμερικανός CEO της McLaren.

Η McLaren Racing ολοκλήρωσε το 2025 με τον πρώτο της τίτλο οδηγών έπειτα από 17 χρόνια, όμως το τέλος του πρωταθλήματος άφησε ανοιχτό το επόμενο μεγάλο ερώτημα: πόσο κοντά βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρι στον δικό του θρίαμβο; Για τον Ζακ Μπράουν, η απάντηση είναι ξεκάθαρη – και δίνεται χωρίς δισταγμό.

Ο CEO της βρετανικής ομάδας εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο νεαρός Αυστραλός διαθέτει όλο το πακέτο για να φτάσει στην κορυφή. Παρά το γεγονός ότι έχασε τον τίτλο του 2025 από τον Λάντο Νόρις στο Άμπου Ντάμπι, ο Μπράουν θεωρεί πως πρόκειται απλώς για θέμα χρόνου μέχρι ο Πιάστρι να σηκώσει το τρόπαιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Η σεζόν που κρίθηκε στο νήμα

Ο Νόρις κατέκτησε τον τίτλο για μόλις 13 βαθμούς έναντι του Πιάστρι και 2 απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν, στο φινάλε ενός πρωταθλήματος που εξελίχθηκε σε εσωτερική μάχη στη McLaren. Οι δύο οδηγοί μοιράστηκαν από επτά νίκες, διατήρησαν ισορροπίες και, κυρίως, απέδειξαν ότι μια ομάδα μπορεί να λειτουργήσει με δύο «νούμερο ένα» χωρίς να καταρρεύσει.

Στη Red Bull Racing, το μοντέλο ήταν διαφορετικό, με τον Φερστάπεν σταθερά ως κεντρικό άξονα. Στη McLaren, αντίθετα, ο ανταγωνισμός έμεινε εντός πίστας – και αυτό ήταν κάτι που ο Μπράουν δεν παρέλειψε να τονίσει με υπερηφάνεια.

Η πρόβλεψη του Μπράουν

Ο Aμερικανός CEO δεν θέλησε να μιλήσει μόνο για τον Νόρις, που βρίσκεται πλέον στο ζενίθ της καριέρας του, αλλά έστρεψε το βλέμμα στην επόμενη μεγάλη υπόσχεση της ομάδας.

«Ο Όσκαρ θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Είμαι πεπεισμένος ότι θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής με τη McLaren. Μπορεί να τον αποκτήσαμε λίγο αργότερα στην καριέρα του, αλλά ρισκάραμε και με τους δύο οδηγούς μας. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη τους εμπειρία με μονοθέσιο Formula 1 ήταν σε McLaren. Για μια μεγάλη ομάδα, ήταν ένα σημαντικό ρίσκο να επενδύσει σε τόσο νέους οδηγούς – και σήμερα αυτό δικαιώνεται πλήρως».

Ο Μπράουν στάθηκε επίσης στη χημεία της ομάδας: «Έχουμε δύο κορυφαίους οδηγούς που κερδίζουν αγώνες, που απολαμβάνουν να μάχονται μεταξύ τους και είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί τους. Δεν είχαν ποτέ την παραμικρή ένταση μεταξύ τους. Μόνο με τον Αντρέα Στέλα και εμένα έχουν υπάρξει λίγο… γκρινιάρηδες κάποιες φορές, αλλά αυτό είναι υγιές. Όλοι πιέζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαι υπερήφανος για όσα πετύχαμε και ανυπομονώ για τη συνέχεια».

Έπαινοι και από τον Αντρέα Στέλα

Ο επικεφαλής της ομάδας του Ουόκινγκ, Αντρέα Στέλα, μίλησε με λόγια μεγαλύτερου θαυμασμού ακόμη και από τον Μπράουν.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε δύο πρωταθλητές φέτος. Η διαφορά ήταν τόσο μικρή. Είπα μετά τις κατατακτήριες στο Άμπου Ντάμπι ότι τα 30 χιλιοστά διαφοράς στη χρονομέτρηση συνοψίζουν όλη τη σεζόν. Τόσο κοντά ήταν πάντα», δήλωσε ο Ιταλός στο Sky Sports.

Σχετικά με τον Πιάστρι, ο Στέλα ήταν εξίσου κατηγορηματικός: «Ο Όσκαρ θα μπορούσε να είναι απόλυτα άξιος πρωταθλητής στην τρίτη του χρονιά στη Formula 1. Έμαθε γρήγορα, ακόμα και σε πίστες χαμηλής πρόσφυσης όπου δυσκολεύτηκε. Η εξέλιξή του είναι εκπληκτική και σίγουρα βλέπω έναν μελλοντικό, πολλαπλό παγκόσμιο πρωταθλητή».

