Ford Finance: Νέα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης

Χαμηλό επιτόκιο, μικρή προκαταβολή και διάρκεια έως 84 μήνες για όλα τα επιβατικά και επαγγελματικά Ford.

Η Ford Motor Ελλάς παρουσιάζει μια πλήρη σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στοχεύουν να διευκολύνουν την απόκτηση τόσο επιβατικών όσο και επαγγελματικών μοντέλων της. Σε μια περίοδο όπου η οικονομική ευελιξία παίζει καθοριστικό ρόλο, η εταιρεία δίνει στους αγοραστές περισσότερες επιλογές σε επιτόκια, προκαταβολή και διάρκεια αποπληρωμής, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Χαμηλά επιτόκια και υψηλή ευελιξία στα επιβατικά

Για τα επιβατικά Ford, τα νέα προγράμματα προσφέρουν επιτόκιο που ξεκινά από 0,9%, καλύπτοντας όσους προτιμούν σταθερότητα και περιορισμένο συνολικό κόστος δανεισμού. Παράλληλα, η απαιτούμενη προκαταβολή αρχίζει από 15%, επιτρέποντας την απόκτηση οποιουδήποτε μοντέλου με μικρότερη αρχική δαπάνη.

Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 12 έως 84 μήνες, δίνοντας τη δυνατότητα είτε για γρήγορη εξόφληση είτε για διαμόρφωση χαμηλότερης μηνιαίας δόσης.

Εξειδικευμένες λύσεις για επαγγελματίες

Για τα επαγγελματικά οχήματα της Ford, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Το επιτόκιο ξεκινά από 2,99%, ενώ η προκαταβολή ορίζεται από 20%. Όπως και στα επιβατικά, η διάρκεια μπορεί να φτάσει έως 84 μήνες, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία για τον επαγγελματία που επιθυμεί να προσαρμόσει τη δόση στον προϋπολογισμό του.

Για κάθε ανάγκη και κάθε προϋπολογισμό

Με το νέο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών επιλογών, η Ford κάνει ακόμη πιο προσιτή την απόκτηση ενός σύγχρονου επιβατικού ή επαγγελματικού της γκάμας. Τα προγράμματα καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα προκαταβολής, επιτοκίων και διάρκειας, ώστε κάθε πελάτης να μπορεί να επιλέξει εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά όλες τις διαθέσιμες λύσεις μέσω του επίσημου δικτύου Ford ή διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.