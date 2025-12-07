F1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2025

Το πρωτάθλημα της Formula 1 έφτασε στον μεγάλο τελικό και ο Λάντο Νόρις γεύτηκε τη χαρά του ανθρώπου που κερδίζει τον παρθενικό του τίτλο.

Το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι ήταν ο αγώνας που έριξε την αυλαία μιας συναρπαστικής χρονιάς, στην οποία χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι τον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα για να μάθουμε ποιος είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής: ονομάζεται Λάντο Νόρις και οδηγεί McLaren. Ο Νόρις με την 3η θέση στον αγώνα εξασφάλισε τον τίτλο, αφήνοντας μόλις δύο βαθμούς πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, που ήταν ο νικητής του Grtand Prix. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την 3η θέση σε ένα πρωτάθλημα του οποίου ήταν ο πρωτοπόρος για το μεγαλύτερο διάστημα.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Lando NorrisMcLaren423
2Max VerstappenRed Bull Racing421
3Oscar PiastriMcLaren410
4George RussellMercedes319
5Charles LeclercFerrari242
6Lewis HamiltonFerrari156
7Kimi AntonelliMercedes150
8Alexander AlbonWilliams73
9Carlos SainzWilliams64
10Fernando AlonsoAston Martin56
11Isack HadjarRacing Bulls51
12Nico HulkenbergKick Sauber49
13Oliver BearmanHaas F1 Team42
14Liam LawsonRacing Bulls38
15Esteban OconHaas F1 Team38
16Lance StrollAston Martin34
17Yuki TsunodaRed Bull Racing33
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren833
2Mercedes469
3Red Bull Racing451
4Ferrari398
5Williams137
6Racing Bulls92
7Aston Martin90
8Haas F1 Team80
9Kick Sauber68
10Alpine22

@Photo credits: McLaren

