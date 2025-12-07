Το πρωτάθλημα της Formula 1 έφτασε στον μεγάλο τελικό και ο Λάντο Νόρις γεύτηκε τη χαρά του ανθρώπου που κερδίζει τον παρθενικό του τίτλο.

Το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι ήταν ο αγώνας που έριξε την αυλαία μιας συναρπαστικής χρονιάς, στην οποία χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι τον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα για να μάθουμε ποιος είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής: ονομάζεται Λάντο Νόρις και οδηγεί McLaren. Ο Νόρις με την 3η θέση στον αγώνα εξασφάλισε τον τίτλο, αφήνοντας μόλις δύο βαθμούς πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, που ήταν ο νικητής του Grtand Prix. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την 3η θέση σε ένα πρωτάθλημα του οποίου ήταν ο πρωτοπόρος για το μεγαλύτερο διάστημα.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Lando Norris McLaren 423 2 Max Verstappen Red Bull Racing 421 3 Oscar Piastri McLaren 410 4 George Russell Mercedes 319 5 Charles Leclerc Ferrari 242 6 Lewis Hamilton Ferrari 156 7 Kimi Antonelli Mercedes 150 8 Alexander Albon Williams 73 9 Carlos Sainz Williams 64 10 Fernando Alonso Aston Martin 56 11 Isack Hadjar Racing Bulls 51 12 Nico Hulkenberg Kick Sauber 49 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 42 14 Liam Lawson Racing Bulls 38 15 Esteban Ocon Haas F1 Team 38 16 Lance Stroll Aston Martin 34 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 33 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών