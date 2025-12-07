F1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2025
Το πρωτάθλημα της Formula 1 έφτασε στον μεγάλο τελικό και ο Λάντο Νόρις γεύτηκε τη χαρά του ανθρώπου που κερδίζει τον παρθενικό του τίτλο.
Το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι ήταν ο αγώνας που έριξε την αυλαία μιας συναρπαστικής χρονιάς, στην οποία χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι τον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα για να μάθουμε ποιος είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής: ονομάζεται Λάντο Νόρις και οδηγεί McLaren. Ο Νόρις με την 3η θέση στον αγώνα εξασφάλισε τον τίτλο, αφήνοντας μόλις δύο βαθμούς πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, που ήταν ο νικητής του Grtand Prix. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την 3η θέση σε ένα πρωτάθλημα του οποίου ήταν ο πρωτοπόρος για το μεγαλύτερο διάστημα.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Lando Norris
|McLaren
|423
|2
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|421
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|410
|4
|George Russell
|Mercedes
|319
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|242
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|156
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|150
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|64
|10
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|56
|11
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|51
|12
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|49
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|42
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|38
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|38
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|34
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|33
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|833
|2
|Mercedes
|469
|3
|Red Bull Racing
|451
|4
|Ferrari
|398
|5
|Williams
|137
|6
|Racing Bulls
|92
|7
|Aston Martin
|90
|8
|Haas F1 Team
|80
|9
|Kick Sauber
|68
|10
|Alpine
|22
@Photo credits: McLaren