H αγγλογαλλική ομάδα πραγματοποιεί τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της μονοθεσίου και μπορείτε να το δείτε σε ζωντανή μετάδοση.

Η Alpine F1 γίνεται η έβδομη ομάδα της Formula 1 για το 2025 που θα παρουσιάσει το νέο της μονοθέσιο για τη σεζόν του 2026. Λίγη ώρα μετά τα αποκαλυπτήρια της Ferrari SF-26 οι Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο μας δείχνουν το μονοθέσιο που θα οδηγούν στη φετινή σεζόν, την A526.

Το 2026 σηματοδοτεί μία νέα αρχή για την ομάδα του Ένστον, καθώς έχασε το εργοστασιακό στάτους. Η Renault αποχώρησε επίσημα από τη Formula 1 και από φέτος η Alpine θα αγωνίζεται με κινητήρες της Mercedes-AMG. Στόχος δεν είναι άλλος από το να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών.

Η παρουσίαση της νέας Alpine A526 είναι προγραμματισμένη για τις 13:30 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.

H Alpine έχει ήδη βρεθεί στην πίστα

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Alpine πραγματοποίησε το shakedown της A526, με τους Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο να έχουν ήδη οδηγήσει το μονοθέσιο. Οι συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν στην πίστα του Σίλβερστον δεν ήταν ιδανικές, καθώς έβρεχε καταρρακτωδώς.

Τώρα η Alpine στρέφει το βλέμμα της στο πρώτο χειμερινό τεστ του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 26-30 Ιανουαρίου στη Βαρκελώνη. Οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην πίστα στις 3 από τις 5 αυτές ημέρες.

