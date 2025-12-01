Το συμβάν του προ-τελευταίου γύρου στη Λουσέιλ ήταν αφορμή ώστε να ξεσπάσει νέα κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες της Formula 1.

Νέος γύρος έντασης ξέσπασε μετά το τέλος του Grand Prix Κατάρ. Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο άφησε σαφείς αιχμές πως ο Κίμι Αντονέλι έκανε… χώρο στον Λάντο Νόρις, επιτρέποντάς του να πάρει δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου.

Ο Νόρις ήταν στην 5η θέση και λόγω του ακάθαρτου αέρα είχε «κολλήσει» πίσω από τον νεαρό οδηγό της Mercedes, καθώς η στρατηγική της McLaren τον είχε βγάλει εκτός μάχης για το βάθρο. Όμως, στον προτελευταίο γύρο ο Αντονέλι γλίστρησε στη στροφή 10, έχασε το πίσω μέρος της W16 και βγήκε εκτός γραμμής, δίνοντας την ευκαιρία στον Νόρις να περάσει και να ανέβει τέταρτος. Με αυτόν τον τρόπο ο Βρετανός πηγαίνει στο Abu Dhabi με προβάδισμα 12 βαθμών αντί για 10 απέναντι στον Φερστάπεν.

Μαζική επίθεση της Red Bull

Στον ασύρματο, ο αρχιμηχανικός του Φερστάπεν, Τζανπιέρο Λαμπιάσι, σχολίασε αμέσως ότι η κίνηση του Αντονέλι «έμοιαζε σαν να τον άφησε να περάσει». Ο Μάρκο υποστήριξε το ίδιο, μιλώντας ακόμη πιο έντονα.

«Ήταν δύο στιγμές μέσα στον αγώνα όπου ουσιαστικά του έκανε… νόημα να περάσει. Ήταν τόσο προφανές», δήλωσε στο Motorsport.com ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull.

Και πρόσθεσε: «Τώρα ο Αντονέλι βοηθά τον βασικό μας αντίπαλο. Στην Αυστρία είχε χτυπήσει τον Μαξ από πίσω».

Η απάντηση της Mercedes

Οι κατηγορίες της Red bull Racing δεν πέρασαν απαρατήρητες και προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της Mercedes-AMG. O επικεφαλής της γερμανικής ομάδας έδωσε άμεση απάντηση στον Χέλμουτ Μάρκο.

«Με το που το άκουσα, πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Παλεύουμε για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, που για εμάς είναι σημαντική. Ο Κίμι παλεύει πάλευε για το βάθρο. Πόσο παράλογο είναι να λέγεται ότι θα αφήναμε κάποιον να περάσει; Είναι εξωφρενικό», ανέφερε αρχικά

Ο επικεφαλής της Mercedes δεν έκρυψε την ενόχλησή του και για τον ίδιο τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας:

«Είμαι ήδη εκνευρισμένος με τα λάθη που κάναμε. Με ενοχλεί η στιγμή στο τέλος, με ενοχλούν κι άλλα πράγματα από τον αγώνα. Και μετά ακούω τέτοια σχόλια… πραγματικά με ξεπερνά».

Ο Βολφ αποκάλυψε επίσης ότι μίλησε προσωπικά με τον Λαμπιάσι, ο οποίος είχε κάνει παρόμοια παρατήρηση στον ασύρματο, αλλά σε συνθήκες έντονης πίεσης.

«Μίλησα με τον Τζανπιέρο. Ήταν στο συναίσθημα της στιγμής. Ήθελαν μια επιπλέον θέση για να μείνουν κοντά στη μάχη του τίτλου. Τον ενημέρωσα για το τι έγινε: ο Κίμι είχε ένα μικρό γλίστρημα στην προηγούμενη στροφή, μπήκε πιο αργά στην επόμενη, πάτησε γκάζι και έχασε το πίσω μέρος. Αυτά συμβαίνουν. Και με τον GP ξεκαθαρίσαμε πλήρως την κατάσταση. Μου είπε κιόλας πως δεν είχε δει σωστά τη φάση».