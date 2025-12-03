Έναρξη λειτουργίας των τελευταίων 10 χιλιομέτρων από Μιντιλόγλι – Καμίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει πως το τμήμα από Μιντιλόγλι – Καμίνια (μήκους 10χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου θα τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη (46,5χλμ.), με τις ακόλουθες τιμές:

Τιμές ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος

Άμεσα διαθέσιμο θα είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού, ενώ τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών-Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.