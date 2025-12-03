Ο νέος (από το 2026) οδηγός της Racing Bulls μιλά για την πορεία του, την οικογένεια και την υπόσχεση που έδωσε στον Λάντο Νόρις

Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο μόλις 18 ετών οδηγός που θα κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Racing Bulls το 2026, μίλησε στο motorsport.com για τη διαδρομή του και τη βεβαιότητα που είχε από παιδί ότι θα φτάσει στην κορυφαία κατηγορία. Παρά το γεγονός ότι δεν προέρχεται από οικογένεια με αγωνιστικό υπόβαθρο, ο Λίντμπλαντ λέει ότι είχε από τα πέντε του χρόνια μια «ανεξήγητη πίστη» πως κάποια μέρα θα γίνει οδηγός της F1. Ξεκίνησε με μοτοκρός, μπήκε στα καρτ στα πέντε του και από τότε «δεν φαντάστηκε ποτέ» ένα μέλλον χωρίς αγώνες.

Με σουηδικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του και ινδική κληρονομιά από τη μητέρα του, τονίζει πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η οικογένειά του. Οι γονείς και οι παππούδες του δούλεψαν σκληρά για να του δώσουν τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη δική του διαδρομή, κάτι που ο ίδιος αναγνωρίζει ως «τεράστια τύχη» σε ένα άθλημα που απαιτεί οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Η... υπόσχεση στον Λάντο Νόρις

Η ιστορία που ξεχώρισε στη συνέντευξη αφορά ένα περιστατικό του 2021, όταν ο Λίντμπλαντ, μόλις 14 ετών τότε, πλησίασε τον Λάντο Νόρις σε μια παρουσίαση καρτ. Χωρίς να έχει προετοιμάσει τίποτα, του είπε: «Θέλω να με θυμάσαι. Σε πέντε χρόνια θα με δεις στη Formula 1». Ο Νόρις έμεινε έκπληκτος, αλλά δεν έδωσε μεγάλη σημασία. Τώρα, πέντε χρόνια μετά, η φράση εκείνη γίνεται πραγματικότητα.

Στο μεταξύ, ο Λίντμπλαντ είχε προλάβει να γίνει πρωταθλητής στο καρτ, να περάσει στην ιταλική Formula 4, να ανέβει ταχύτατα προς F3 και F2 και να κερδίσει τον περίφημο Μακάο. Ήταν ξεκάθαρο ότι η πορεία του είχε πάρει ανοδική τροχιά.

Το τηλεφώνημα από τον Χέλμουτ Μάρκο

Ο Λίντμπλαντ μίλησε και για το καθοριστικό τηλεφώνημα που δέχτηκαν το 2021 από άγνωστο αυστριακό αριθμό, την ώρα που έτρωγαν πρωινό σε ξενοδοχείο στην Πορτογαλία. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Χέλμουτ Μάρκο, ο άνθρωπος που έχει αναδείξει τον Φέτελ, τον Φερστάπεν και δεκάδες ακόμα οδηγούς του προγράμματος της Red Bull.

Η γνωριμία τους ήταν άμεση και καθοριστική. Ο Λίντμπλαντ λέει ότι είχε πάντοτε εξαιρετική σχέση με τον Μάρκο, χαρακτηρίζοντάς τη σχέση τους «ειλικρινή και χωρίς δικαιολογίες». Από εκεί, η άνοδός του επιταχύνθηκε. Κατέκτησε νίκες και βάθρα σε κάθε κατηγορία, ενώ η Red Bull άρχισε να τον προετοιμάζει για το μεγάλο άλμα μέσω δοκιμών και δουλειάς στον προσομοιωτή.

«Δεν είμαι 100% έτοιμος, αλλά θα τα καταφέρω»

Ο Λίντμπλαντ δεν κρύβει ότι οι αλλαγές στους κανονισμούς του 2026 -οι μεγαλύτερες εδώ και χρόνια στην F1- κάνουν οποιαδήποτε πρόβλεψη εξαιρετικά δύσκολη. Ο ίδιος, πάντως, παραμένει ρεαλιστής αλλά αισιόδοξος: «Ειλικρινά, δεν είμαι 100% έτοιμος. Αλλά ποτέ δεν ήμουν. Πάντα με έριχναν στα βαθιά και πάντα έβρισκα τρόπο να μάθω». Για τον ίδιο, το 2026 θα θεωρηθεί επιτυχημένο αν βγει στο τέλος της χρονιάς ως σαφώς καλύτερος οδηγός απ’ ό,τι μπήκε.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το 2026 ο Λίντμπλαντ θα μπει ξανά στα βαθιά. Θα έχει να αποδείξει πράγματα, θα αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες συνθήκες και θα βρεθεί απέναντι σε κορυφαίους οδηγούς. Αλλά, όπως είπε ο ίδιος, το πρώτο και πιο δύσκολο εμπόδιο το έχει ήδη περάσει: «Έφτασα στη Formula 1, ακριβώς όπως το είχα ονειρευτεί».