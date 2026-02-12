Δείτε πώς φαίνονται και παράλληλα ακούγονται τα μονοθέσια της Formula 1 του 2026 για να είστε προετοιμασμένοι για την καινούργια σεζόν.

Στο Μπαχρέιν αυτή την εβδομάδα διεξάγεται το δεύτερο χειμερινό τεστ, το οποίο σε αντίθεση με αυτό της Βαρκελώνης δεν είναι κεκλεισμένων των θυρών. Στην πρώτη ημέρα δράσης στο Σακχίρ πήραν μέρος συνολικά 18 οδηγοί και κάλυψαν πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα ώστε οι μηχανικοί να μαζέψουν πολύτιμα δεδομένα.

Αυτή τη φορά παίρνουν μέρος και οι 11 ομάδες, με τη Williams να βρίσκεται στην πίστα αυτή τη φορά. Η βρετανική ομάδα κάλυψε τους περισσότερους γύρους την πρώτη ημέρα δράσης στο Μπαχρέιν.

Η πρώτη αίσθηση των νέων μονοθεσίων

Ο Λάντο Νόρις ξεκίνησε ιδανικά το τεστ στο Σακχίρ γράφοντας τον ταχύτερο χρόνο στην εναρκτήρια ημέρα. Ο Βρετανός με την MCL40 βρέθηκε μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, με τους δύο να συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν όπως έκαναν το 2025.

Η τελευταία ώρα της πρώτης ημέρας δράσης μεταδόθηκε ζωντανά στο F1 TV. Έστι, είχαμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να δούμε τα μονοθέσια στον τηλεοπτικό φακό.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της μετάδοσης ήταν ανέκαθεν τα onboard πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του οδηγού. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά πλάνα, μιας και βλέπουμε τη μορφή των νέων μονοθεσίων και ακούμε τον ήχο από μικρόφωνο που βρίσκεται πάνω στο μονοθέσιο.

Επιπρόσθετα, βλέπουμε από πρώτο χέρι τη συμπεριφορά του μονοθεσίου και τον τρόπο οδήγησης από τους οδηγούς, κάτι που δεν μπορεί να προσφέρει ένα γενικό πλάνο. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο onboard πλάνο του 2026, με τον Λάντο Νόρις να μας πηγαίνει μια βόλτα στην πίστα του Μπαχρέιν.

Our first onboard of 2026! 😍



Jump aboard Lando Norris' McLaren as he set the fastest time of day one 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/DjP6D5fbuc — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

Πέρα από τον οδηγό της McLaren, δείτε onboard πλάνο και από το μονοθέσιο της Audi.

🎥 First onboard of the Audi Revolut F1 Team from Bahrain testing.



🇩🇪 Hülkenberg takes the R26 around Sakhir as the team continues its on-track programme.



⏳ A moment many have been waiting for.pic.twitter.com/cPiwNCWlLk — Inside Audi F1 (@InsideAudiF1) February 11, 2026

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion