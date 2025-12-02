Η Dacia αποκτά πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων

Η μάρκα εφαρμόζει νέα, πιο οικολογικά πρότυπα στις οπτικοακουστικές παραγωγές των καμπανιών της.

Η Dacia γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που λαμβάνει την πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων για τέσσερις νέες διαφημιστικές παραγωγές της, καλύπτοντας τα μοντέλα Duster, Logan, Sandero και Jogger. Η διάκριση αφορά τις πρακτικές οικολογικής και κοινωνικά υπεύθυνης παραγωγής που εφαρμόστηκαν στα γυρίσματα και αποτελεί σημαντικό βήμα για μια πιο «πράσινη» προσέγγιση στη διαφήμιση αυτοκινήτου.

Η φιλοσοφία “Eco-smart” της Dacia εκφράζει τη δέσμευση της μάρκας σε πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις. Η εταιρεία έχει ήδη καταργήσει τη χρήση ζωικών δερμάτων και χρωμίου στα αυτοκίνητά της, έχει περιορίσει την κατανάλωση χαρτιού και προωθεί οικονομικότερες, πιο βιώσιμες επιλογές, όπως η ευρεία διάθεση κινητήρων διπλού καυσίμου (βενζίνη–υγραέριο).

Στο πλαίσιο του προγράμματος Dacia Synergie 2025, οι νέες διαφημιστικές παραγωγές εφαρμόζουν πρακτικές που μειώνουν σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενοποίηση γυρισμάτων για λιγότερες μετακινήσεις, τα ταξίδια συνεργείων με τρένο ή car-pooling, η χρήση φυσικού φωτισμού και χαμηλών εκπομπών εξοπλισμού, σκηνικά και κοστούμια από επαναχρησιμοποίηση ή ενοικίαση, αλλά και catering με τοπικά, εποχικά προϊόντα.

Χάρη σε αυτές τις πρακτικές, η Dacia πέτυχε μείωση 44% στο ανθρακικό αποτύπωμα των παραγωγών της — μια επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή για έργα τέτοιου μεγέθους. Η πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων απονέμεται σε παραγωγές που πληρούν πάνω από 85 κριτήρια, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διάκρισης για τη μάρκα. Με αυτό το βήμα, η Dacia δηλώνει έμπρακτα ότι η επικοινωνία της ακολουθεί τις ίδιες αρχές με τα αυτοκίνητά της: απλότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον.