Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Λουσέιλ; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 23ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Κατάρ, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 57 γύρων που ακολουθεί.

Στο σημερινό αγώνα είναι πολύ πιθανό να κριθεί μαθηματικά το πρωτάθλημα οδηγών.

Μάχη για τρεις με φόντο το πρωτάθλημα

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός είναι εντυπωσιακός έως τώρα στο Κατάρ και έχει καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση σε όλες τις επίσημες διαδικασίες που έχουν διεξαχθεί. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος θέλει πρώτα απ’ όλα να είναι στο βάθρο σήμερα. Επιπλέον εφόσον υπάρξουν ορισμένοι συνδυασμοί αποτελεσμάτων μπορεί να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το έργο των δύο McLaren δεν θα είναι καθόλου εύκολο, καθώς πίσω τους εκκινεί ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός θα είναι πολύ επιθετικός στην εκκίνηση και θέλει να κερδίσει τουλάχιστον μία θέση.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Σε αυτόν τον αγώνα η Pirelli έχει επιβάλλει ανώτατο όριο 25 γύρων ανά σετ ελαστικών. Αυτό θα οδηγήσει αναγκαστικά σε στρατηγικές δύο pit-stop.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, όλοι οι οδηγοί έχουν τουλάχιστον δύο φρέσκα σετ ελαστικών της μεσαίας και ένα της σκληρής γόμας ελαστικών. Όσον αφορά τις κορυφαίες ομάδες, ο Λιούις Χάμιλτον έχει 3 φρέσκα σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, προτείνει ως ιδανική στρατηγική την εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 19 και 25. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η μεσαία και πάλι με την αλλαγή να γίνεται μεταξύ των γύρων 46 και 50 για τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Η δεύτερη ταχύτερη στρατηγική περιλαμβάνει τη σκληρή γόμα ελαστικών για το δεύτερο μέρος του αγώνα όπως και η τρίτη, με τη διαφορά πως στο τελευταίο stint προτείνεται η μεσαία γόμα ελαστικών. Συνολικά πέντε στρατηγικές προτείνει η Pirelli, με τις δύο τελευταίες να περιλαμβάνουν τη σκληρή γόμα για το πρώτο μέρος του αγώνα.

Όλη η δράση του Grand Prix Κατάρ στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix Κατάρ είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.