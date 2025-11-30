F1: Πώς ο Λάντο Νόρις μπορεί να γίνει πρωταθλητής σήμερα στο Κατάρ
Η μάχη του τίτλου στη Formula 1 φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς το σημερινό Grand Prix του Κατάρ μπορεί -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις-– να αναδείξει πρωταθλητή τον Λάντο Νόρις. Η φετινή σεζόν έχει προσφέρει ένταση, ανατροπές και μια τριπλή μάχη κορυφής που σπάνια βλέπουμε στη σύγχρονη F1. Και απόψε, ο οδηγός της McLaren έχει μια πραγματική ευκαιρία να γράψει ιστορία.
Το τι θα συμβεί εξαρτάται όχι μόνο από τη δική του απόδοση, αλλά και από το πού θα τερματίσουν οι δύο βασικοί διεκδικητές που τον καταδιώκουν στη βαθμολογία: ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Μαξ Φερστάπεν. Η F1 δημοσίευσε τα επίσημα σενάρια, τι χρειάζεται δηλαδή ο Νόρις για να στεφθεί πρωταθλητής ήδη από απόψε, χωρίς η μάχη να μεταφερθεί στο Άμπου Ντάμπι.
How Lando can be crowned world champion in Qatar 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KPwUiPJcNE— Formula 1 (@F1) November 29, 2025
Τα σενάρια τίτλου για τον Λάντο Νόρις
Ακολουθούν αναλυτικά οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα στο Κατάρ:
|Τερματισμός Νόρις
|O Πιάστρι πρέπει να τερματίσει…
|O Φερστάπεν πρέπει να τερματίσει…
|Πρωταθλητής
|1ος
|–
|–
|Νόρις
|2ος
|4ος ή χαμηλότερα
|3ος ή χαμηλότερα
|Νόρις
|3ος
|5ος ή χαμηλότερα
|4ος ή χαμηλότερα
|Νόρις
|4ος
|6ος ή χαμηλότερα
|5ος ή χαμηλότερα
|Νόρις
|5ος
|7ος ή χαμηλότερα
|6ος ή χαμηλότερα
|Νόρις
|6ος
|8ος ή χαμηλότερα
|7ος ή χαμηλότερα
|Νόρις
|7ος
|9ος ή χαμηλότερα
|8ος ή χαμηλότερα
|Νόρις
|8ος
|11ος ή χαμηλότερα
|9ος ή χαμηλότερα
|Νόρις
|9ος ή χαμηλότερα
|–
|–
|Η μάχη πάει στο Άμπου Ντάμπι
Το GP του Κατάρ ξεκινά απόψε στις 18:00 ώρα Ελλάδας, και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε αυτήν την κομβική μάχη των τριών.