Τα σενάρια που του δίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή της Formula 1 στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς - Το GP αρχίζει απόψε στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Η μάχη του τίτλου στη Formula 1 φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς το σημερινό Grand Prix του Κατάρ μπορεί -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις-– να αναδείξει πρωταθλητή τον Λάντο Νόρις. Η φετινή σεζόν έχει προσφέρει ένταση, ανατροπές και μια τριπλή μάχη κορυφής που σπάνια βλέπουμε στη σύγχρονη F1. Και απόψε, ο οδηγός της McLaren έχει μια πραγματική ευκαιρία να γράψει ιστορία.

Το τι θα συμβεί εξαρτάται όχι μόνο από τη δική του απόδοση, αλλά και από το πού θα τερματίσουν οι δύο βασικοί διεκδικητές που τον καταδιώκουν στη βαθμολογία: ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Μαξ Φερστάπεν. Η F1 δημοσίευσε τα επίσημα σενάρια, τι χρειάζεται δηλαδή ο Νόρις για να στεφθεί πρωταθλητής ήδη από απόψε, χωρίς η μάχη να μεταφερθεί στο Άμπου Ντάμπι.

How Lando can be crowned world champion in Qatar 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KPwUiPJcNE — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Τα σενάρια τίτλου για τον Λάντο Νόρις

Ακολουθούν αναλυτικά οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα στο Κατάρ:

Τερματισμός Νόρις O Πιάστρι πρέπει να τερματίσει… O Φερστάπεν πρέπει να τερματίσει… Πρωταθλητής 1ος – – Νόρις 2ος 4ος ή χαμηλότερα 3ος ή χαμηλότερα Νόρις 3ος 5ος ή χαμηλότερα 4ος ή χαμηλότερα Νόρις 4ος 6ος ή χαμηλότερα 5ος ή χαμηλότερα Νόρις 5ος 7ος ή χαμηλότερα 6ος ή χαμηλότερα Νόρις 6ος 8ος ή χαμηλότερα 7ος ή χαμηλότερα Νόρις 7ος 9ος ή χαμηλότερα 8ος ή χαμηλότερα Νόρις 8ος 11ος ή χαμηλότερα 9ος ή χαμηλότερα Νόρις 9ος ή χαμηλότερα – – Η μάχη πάει στο Άμπου Ντάμπι

Το GP του Κατάρ ξεκινά απόψε στις 18:00 ώρα Ελλάδας, και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε αυτήν την κομβική μάχη των τριών.