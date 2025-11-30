F1: Πώς ο Λάντο Νόρις μπορεί να γίνει πρωταθλητής σήμερα στο Κατάρ

Κώστας Παστρίμας
Τα σενάρια που του δίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή της Formula 1 στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς - Το GP αρχίζει απόψε στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Η μάχη του τίτλου στη Formula 1 φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς το σημερινό Grand Prix του Κατάρ μπορεί -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις-– να αναδείξει πρωταθλητή τον Λάντο Νόρις. Η φετινή σεζόν έχει προσφέρει ένταση, ανατροπές και μια τριπλή μάχη κορυφής που σπάνια βλέπουμε στη σύγχρονη F1. Και απόψε, ο οδηγός της McLaren έχει μια πραγματική ευκαιρία να γράψει ιστορία.

Το τι θα συμβεί εξαρτάται όχι μόνο από τη δική του απόδοση, αλλά και από το πού θα τερματίσουν οι δύο βασικοί διεκδικητές που τον καταδιώκουν στη βαθμολογία: ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Μαξ Φερστάπεν. Η F1 δημοσίευσε τα επίσημα σενάρια, τι χρειάζεται δηλαδή ο Νόρις για να στεφθεί πρωταθλητής ήδη από απόψε, χωρίς η μάχη να μεταφερθεί στο Άμπου Ντάμπι.

Τα σενάρια τίτλου για τον Λάντο Νόρις

Ακολουθούν αναλυτικά οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα στο Κατάρ:

 
Τερματισμός ΝόριςO Πιάστρι πρέπει να τερματίσει…O Φερστάπεν πρέπει να τερματίσει…Πρωταθλητής
1οςΝόρις
2ος4ος ή χαμηλότερα3ος ή χαμηλότεραΝόρις
3ος5ος ή χαμηλότερα4ος ή χαμηλότεραΝόρις
4ος6ος ή χαμηλότερα5ος ή χαμηλότεραΝόρις
5ος7ος ή χαμηλότερα6ος ή χαμηλότεραΝόρις
6ος8ος ή χαμηλότερα7ος ή χαμηλότεραΝόρις
7ος9ος ή χαμηλότερα8ος ή χαμηλότεραΝόρις
8ος11ος ή χαμηλότερα9ος ή χαμηλότεραΝόρις
9ος ή χαμηλότεραΗ μάχη πάει στο Άμπου Ντάμπι

Το GP του Κατάρ ξεκινά απόψε στις 18:00 ώρα Ελλάδας, και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε αυτήν την κομβική μάχη των τριών.

@Photo credits: McLaren

