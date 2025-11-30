Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Λουσέιλ όπου είναι πολύ πιθανό να έχουμε ανάδειξη ενός νέου πρωταθλητή.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Κατάρ. Ο 23ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στη Λουσέιλ θα έχει διάρκεια 57 γύρους. Λόγω του ανώτατου ορίου 25 γύρων χρήσης των ελαστικών θα δούμε υποχρεωτικά δύο pit-stop, ενώ ο Λάντο Νόρις έχει το πρώτο match point για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Τριάδα «φωτιά» στην εκκίνηση

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός είναι εντυπωσιακός έως τώρα στο Κατάρ και έχει καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση σε όλες τις επίσημες διαδικασίες που έχουν διεξαχθεί. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος θέλει πρώτα απ’ όλα να είναι στο βάθρο σήμερα. Επιπλέον εφόσον υπάρξουν ορισμένοι συνδυασμοί αποτελεσμάτων μπορεί να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το έργο των δύο McLaren δεν θα είναι καθόλου εύκολο, καθώς πίσω τους εκκινεί ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός θα είναι πολύ επιθετικός στην εκκίνηση και θέλει να κερδίσει τουλάχιστον μία θέση. Ο 4ος Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG θέλει ακόμη ένα βάθρο στη σεζόν ώστε η Mercedes-AMG να εξασφαλίσει τη 2η θέση στους κατασκευαστές.

Σκληρές μάχες για βαθμούς

Ο Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη W16 είναι 5ος και δίπλα του θα βρίσκεται ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, έπειτα από μία ακόμη πολύ καλή εμφάνιση. Ισπανική υπόθεση η τέταρτη σειρά της εκκίνησης με τους Κάρλος Σάινθ της Williams και Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin να ψάχνουν βαθμούς και πάλι. Οι Πιέρ Γκασλί της Alpine και Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Με δεδομένο πως θα δούμε stints μέχρι 25 γύρους είναι πολύ πιθανό να δούμε ποικιλία στις στρατηγικές των ομάδων που μάχονται για θέσεις εκτός βάθρου.

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Κατάρ είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελλάδος.