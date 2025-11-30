Σαν Σήμερα: Ο «super-sub» του Σουμάχερ στη Ferrari έχει γενέθλια (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Ο ενδέκατος μήνας του έτους ολοκληρώνεται δίχως δράση σε Grand Prix της Formula 1. Ωστόσο ένας οδηγός που λίγο έλλειψε από το πουθενά να κερδίσει αγώνα με τη Scuderia Ferrari γίνεται σήμερα 58 ετών. Στο WRC ένας θρυλικός διευθυντής γεννήθηκε πριν από 85 χρόνια ενώ ένα ακόμη Ράλλυ στη Μ. Βρετανία ολοκληρώθηκε.

Σαν σήμερα το 1939, γεννήθηκε ο θρυλικός επικεφαλής ομάδων στους αγώνες ράλλυ, Νίνι Ρούσο. Ο πρώην συνοδηγός υπήρξε βασικός καθοδηγητής στην επιτυχία της Fiat στο WRC κατά την περίοδο 1979-1981. Το 1982 ανέλαβε τη Lancia, την οποία οδήγησε σε πάρα πολλές νίκες έως το 1992, με θρυλικά αυτοκίνητα όπως η 037, η Delta S4 Group B και η Delta Integrale HF. Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στο χώρο των ράλλυ, ο Ρούσο μεταπήδησε στους αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού και την Alfa Romeo. Το 1994 οδήγησε την ιταλική φίρμα σε μια θριαμβευτική κατάκτηση του τίτλου στο άκρως ανταγωνιστικό BTCC, με τον Γκαμπριέλε Ταρκουίνι να κατακτά το πρωτάθλημα οδηγώντας την εμβληματική Alfa Romeo 155.

Σαν σήμερα το 1966, γεννήθηκε ο Μίκα Σάλο. Το 1990 ήρθε αντιμέτωπος με τον μελλοντικό παγκόσμιο πρωταθλητή και συμπατριώτη του, Μίκα Χάκινεν, στη Βρετανική Formula 3, χάνοντας τελικά τον τίτλο. Ακολούθησαν τρία χρόνια στη Formula 3000 της Ιαπωνίας και, το 1993, ο Salo έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1με την παραπαίουσα Lotus. Έτρεξε συνολικά σε 109 Grand Prix, οδηγώντας επίσης για τις ομάδες των Tyrrell, Arrows, BAR, Ferrari, Sauber και Toyota.

Το 1999 αντικατέστησε τον τραυματία Μίκαελ Σουμάχερ στη Ferrari και, στο GP Γερμανίας, βρέθηκε πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη. Τελικά ακολούθησε οδηγίες της ομάδας και έδωσε τη νίκη στον Έντι Ιρβάιν που μαχόταν για τον τίτλο. Μετά το πέρασμά του από την F1 πήγε στους αγώνες αντοχής, οδηγώντας αγωνιστικά GT της Ferrari και της Maserati και παίρνοντας πολλές νίκες στην κατηγορία του, σε αγώνες όπως οι 24 Ώρες Λε Μαν.

Σαν σήμερα το 1976, ο Ρότζερ Κλαρκ κέρδισε το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας και έγινε ο πρώτος Βρετανός οδηγός που σημείωσε νίκη στο WRC. Οδηγώντας ένα Ford Escort Mk2 με συνοδηγό τον Στούαρτ Πεγκ, άφησε πίσω του τους Σουηδούς Στιγκ Μπλόμκβιστ και Μπιορν Βάλντεγκαρντ, οι οποίοι οδήγησαν ένα Saab 96 και ένα Ford Escort αντίστοιχα.

