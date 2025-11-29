Ο Όσκαρ Πιάστρι επικράτησε στον «μικρό» αγώνα του Σαββάτου μπροστά από Ράσελ και Νόρις και έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Κατάρ, του 23ου γύρου του φετινού πρωταθλήματος Formula 1 ήταν η ευκαιρία του Όσκαρ Πιάστρι να επιστρέψει στις νίκες και να διατητήσει ζωντανό το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα. Ο Αυστραλός της McLaren οδήγησε το τελευταίο Σπριντ της χρονιάς από την pole position έως τον τερματισμό στη Λουσέιλ, διατηρώντας τον έλεγχο και στους 19 γύρους του Σπριντ.

Με τους τρεις πρώτους να διατηρούν τις θέσεις που είχαν στην εκκίνηση, ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes πήρε τη 2η θέση και ο Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren τερμάτισε στην 3η θέση, διατηρώντας το προβάδισμά του στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν από τους λίγους οδηγούς που κέρδισαν θέσεις κατά τη διάρκεια του Σπριντ και πήρε την 4η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την 6η θέση. Σε ένα λίγο ασυνήθιστο σκηνικό, οι οδηγοί στην 5η και στην 6η θέση -Γιούκι Τσουνόντα και Κίμι Αντονέλι- πήραν την ίδια ποινή, 5 δευτερόλεπτα για παραβίαση των ορίων της πίστας, αλλά διατήρησαν τις θέσεις στις οποίες τερμάτισαν. Ο Φερνάντο Αλόνσο και Κάρλος Σάινθ έκλεισαν τη βαθμολογούμενη 8άδα.

Η δράση στο Κατάρ συνεχίζεται με τις κατατακτήριες δοκιμές για το grand prix της Κυριακής, οι οποίες θα αρχίσουν στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα