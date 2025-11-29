F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ
Ο Λάντο Νόρις παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας -και με καλή διαφορά- αλλά ο Όσκαρ Πιάστρι μοιάζει ξανά απειλητικός.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Lando Norris
|McLaren
|396
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|374
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|371
|4
|George Russell
|Mercedes
|301
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|226
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|152
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|140
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|51
|10
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|49
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|49
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|42
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|41
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|32
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|32
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|770
|2
|Mercedes
|441
|3
|Red Bull Racing
|400
|4
|Ferrari
|378
|5
|Williams
|122
|6
|Racing Bulls
|90
|7
|Aston Martin
|74
|8
|Haas F1 Team
|73
|9
|Kick Sauber
|68
|10
|Alpine
|22
@Photo credits: McLaren