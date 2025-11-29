F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ

Κώστας Παστρίμας
Ο Λάντο Νόρις παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας -και με καλή διαφορά- αλλά ο Όσκαρ Πιάστρι μοιάζει ξανά απειλητικός.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Lando NorrisMcLaren396
2Oscar PiastriMcLaren374
3Max VerstappenRed Bull Racing371
4George RussellMercedes301
5Charles LeclercFerrari226
6Lewis HamiltonFerrari152
7Kimi AntonelliMercedes140
8Alexander AlbonWilliams73
9Isack HadjarRacing Bulls51
10Nico HulkenbergKick Sauber49
11Carlos SainzWilliams49
12Fernando AlonsoAston Martin42
13Oliver BearmanHaas F1 Team41
14Liam LawsonRacing Bulls36
15Esteban OconHaas F1 Team32
16Lance StrollAston Martin32
17Yuki TsunodaRed Bull Racing32
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren770
2Mercedes441
3Red Bull Racing400
4Ferrari378
5Williams122
6Racing Bulls90
7Aston Martin74
8Haas F1 Team73
9Kick Sauber68
10Alpine22

