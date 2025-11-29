Η Pirelli έκανε ανησυχητικά ευρήματα στα ελαστικά που χρησιμοποίησαν οι οδηγοί της Formula 1 την Παρασκευή στη Λουσέιλ.

Η Pirelli κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει της συνέχειας του Grand Prix Κατάρ. Μετά τη δράση της Παρασκευής εντοπίστηκαν βαθιές κοπές σε πολλά σετ ελαστικών. Πρόκειται για ζημιές αρκετά σοβαρές ώστε να φτάνουν μέχρι την επιφάνεια κατασκευής του ελαστικού.

Σύμφωνα με τον επίσημο προμηθευτή ελαστικών της Formula 1, οι φθορές προέρχονται από αιχμηρές πέτρες που πέφτουν στην αγωνιστική γραμμή από τα νέα χαλίκια της πίστας του Λουσέιλ. Το γεγονός έχει θέσει την Pirelli σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, καθώς αρκετοί οδηγοί βγήκαν εκτός πίστας στα σημεία με χαλίκι.

Η ανησυχία της Pirelli

Ο επικεφαλής μηχανικός της Pirelli, Σιμόνε Μπέρα, περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Είδα μερικές κοπές που ήταν αρκετά βαθιές. Έφτασαν μέχρι την επιφάνεια κατασκευής, αλλά ευτυχώς δεν έκοψαν τα εσωτερικά νήματα. Αν όμως εκτεθεί η κατασκευή και ο οδηγός περάσει ξανά και ξανά από το χαλίκι, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για κλατάρισμα».

Οι ζημιές αυτές, εξήγησε ο Μπέρα, σχετίζονται με το νέο χαλίκι που προστέθηκε γύρω από την πίστα. Τα πετρώματα αυτά, όπως τόνισε, είναι πιο κοφτερό από ό,τι σε άλλους αγώνες, προκαλώντας φθορά με μικρότερη επαφή: «Είναι αρκετά κοφτερό το χαλίκι και φαίνεται πιο επιθετικό από άλλα σιρκουί. Οι πέτρες μπαίνουν στην αγωνιστική γραμμή και δημιουργούν κοπές πολύ εύκολα».

Πώς θα επηρεαστεί το υπόλοιπο τριήμερο

Παρά την έκταση των ευρημάτων, η Pirelli δεν προχωρά σε άμεσες αλλαγές, όμως οι κίνδυνοι για το αγωνιστικό τριήμερο παραμένουν σημαντικοί. Ο Μπέρα διευκρίνισε πως δεν βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, αλλά όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι:

«Προς το παρόν δεν ανησυχούμε, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη πιθανές επιπτώσεις στον Αγώνα Σπριντ και στο Grand Prix. Η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ελαστικά, ίσως και κλαταρίσματα».

Σε περίπτωση που η FIA θεωρήσει ότι η ποσότητα χαλικιού στην πίστα δημιουργεί κίνδυνο, είναι έτοιμη να δράσει. Ο Μπέρα σημείωσε ότι όλη η κατάσταση παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο:

«Η FIA θα επιβλέπει συνεχώς. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κόκκινη σημαία ή το Αυτοκίνητο Ασφαλείας για να καθαριστεί η πίστα, αν χρειαστεί».

