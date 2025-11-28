O Όσκαρ Πιάστρι με έναν εκπληκτικό γύρο ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη για την πρώτη pole στο αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα Λουσέιλ.

Οι κατατακτήριες σπριντ για το Grand Prix Κατάρ, τον 23ο αγώνα της Formula 1 στο 2025, εξελίχθηκαν με ανατροπές. Ο Όσκαρ Πιάστρι επέστρεψε στη φόρμα που τον είχαμε συνηθίσει μέχρι το Ζάντβορτ και με το 1:20,055 πήρε τη sprint pole για τον αυριανό αγώνα διάρκειας 19 γύρων. Ο χρόνος αυτός είναι νέο ρεκόρ πίστας στη Λουσέιλ.

Δίπλα του θα έχει στην εκκίνηση τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Μόλις 3ος ο Λάντο Νόρις, ο οποίος δεν κατάφερε να βελτιώσει τον πρώτο του χρόνο.

Ο Μαξ Φερστάπεν είχε κακές κατατακτήριες σπριντ. Ο Ολλανδός στο SQ3 έκανε λάθος στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ στη δεύτερη ήταν αργός και έμεινε στην 6η θέση.

SQ1

Το 12λεπτο ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι οδηγοί έβαλαν τη μεσαία γόμα ελαστικών, κάτι που θα επηρέαζε την ισορροπία των μονοθεσίων τους.

Στα πρώτα λεπτά βλέπαμε την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς, με την πίστα να βελτιώνεται όσο οι οδηγοί έκαναν χρονομετρημένες προσπάθειες. Η διαδικασία πέρασε πολύ γρήγορα, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο ταχύτερος οδηγός με το 1:21,172.

Οι οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι: Στρολ, Λόσον, Χάμιλτον, Γκασλί και Κολαπίντο.

SQ2

Το δεύτερο μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν και πάλι στην πίστα για μία ακόμη προσπάθεια. Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν συνεχώς, ενώ οι οδηγοί έβρισκαν επιπλέον απόδοση με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Ταχύτερος οδηγός ήταν ο Λάντο Νόρις με ταχύτερη επίδοση το 1:20,956. Στο τέλος είχαμε δράματα, μιας και ο Χατζάρ που ήταν 10ος είδε το γύρο του να ακυρώνεται για παραβίαση ορίων πίστας. Έτσι ο Γάλλος αποκλείστηκε από τη συνέχει μαζί με τους Μπέρμαν, Μπορτολέτο, Χούλκενμπεργκ και Οκόν.

🟢 SQ2 GREEN LIGHT 🟢



And we are GO again!



Ten more minutes of frantic track action 💨#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/SxpC8KYBTY — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

SQ3

Η μάχη για τη sprint pole ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα. Στη McLaren άργησαν να βγάλουν τους Νόρις και Πιάστρι. Η μαλακή γόμα την οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αναγκαστικά άλλαξε τη συμπεριφορά των μονοθεσίων.

Το πλεονέκτημα είχε ο Πιάστρι μετά τα πρώτα περάσματα, με τον Αυστραλό να κάνει το 1:20,241. Ο Νόρις ήταν 2ος και ο Ράσελ 3ος, ενώ ο Φερστάπεν έκανε λάθος και βγήκε εκτός πίστας.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος. Ο Φερστάπεν έκανε πρώτος γύρο, αλλά δεν ήταν καλός. Ο Ράσελ λίγο έλλειψε να κάνει την έκπληξη όταν ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, όμως ο Πιάστρι με το 1:20,055 πήρε τη sprint pole με έναν εκπληκτικό γύρο.

Max is on the radio - he's not happy



He's giving it everything but he finds the gravel 😮#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/EAngbixnKx — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Ο Νόρις δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 3η θέση. Ακολούθησαν οι: Αλόνσο, Τσουνόντα, Φερστάπεν, Αντονέλι, Σάινθ, Λεκλέρ και Άλμπον.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ διάρκειας 19 γύρων. Συντονιστείτε από τις 15:40 στο LIVE μας ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Aποτελέσματα