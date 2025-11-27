Αλλαγή παράστασης για τον Τζέιμς Βόουλς της Williams Racing, o οποίος θα αφήσει το πουκάμισο και ακουστικά του στην άκρη και θα φορέσει αγωνιστική φόρμα.

Ο επικεφαλής της Williams Racing στη Formula 1, Τζέιμς Βάουλς, ετοιμάζεται να αφήσει για λίγο το pit-wall και να αλλάξει περιβάλλον. Ο Βρετανός θα βρεθεί πίσω από τιμόνι αγωνιστικού αυτοκινήτου και μάλιστα της McLaren.

Όπως ανακοίνωσε, ο Βόουλς θα συμμετάσχει στις 12 Ώρες του Άμπου Ντάμπι, έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της σεζόν της F1.

Spent a fantastic two days at the Circuito de Navarra in Spain. Mostly dry and a great technical circuit. I was driving a McLaren 720s GT3 Evo with Garage59. It was great to be back with a team that I have a strong history with.



I was rusty to start, it's been a few years out of…

Σε γνώριμα… λημέρια

Ο Βόουλς θα αγωνιστεί με μια McLaren GT3 EVO της ομάδας Garage 59, πλάι σε γνώριμα ονόματα. Στο line-up συμμετέχει ο περσινός νικητής της Pro-Am κατηγορίας, Αλεξάντερ Ουέστ, καθώς και οι Μαρκ Σάνσομ και Μάρκο Πουλτσίνι.

Ο Βόουλς δεν είναι άγνωστος στο περιβάλλον της ομάδας, καθώς είχε συνεργαστεί με τη Garage 59 κατά τη διάρκεια του Asian Le Mans Series το 2022 και φέτος πραγματοποίησε αρκετές δοκιμές ενόψει του αντοχής αγώνα.

"Does the learning from these last few races carry to 2026?" 🎤



"Does the learning from these last few races carry to 2026?" 🎤

Your questions answered by James, in The Vowles' Verdict

Ενθουσιασμός για την αγωνιστική του επιστροφή

Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στο cockpit της McLaren GT3: «Η ευκαιρία να φορέσω ξανά το κράνος μου είναι κάτι που απολαμβάνω πραγματικά. Η Garage 59 είναι μια ομάδα που γνωρίζω καλά από το 2022 και οι 12 Ώρες στο Άμπου Ντάμπιείναι ένα εξαιρετικό event με πολύ ανταγωνιστικό grid. Θα είναι χαρά μου να μοιραστώ το αυτοκίνητο με τον Άλεξ, τον Μαρκ και τον Μάρκο και να ζήσω ξανά την εμπειρία του αγώνα από τη θέση του οδηγού».

Νωρίτερα στο 2025 ο Βόουλς είχε εκφράσει την επιθυμία του να πάρει μέρος σε αγώνα αντοχής μαζί με τους οδηγούς του στη Williams, Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ.

Ο 12ωρος αγώνας θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου στην πίστα Γιας Μαρίνα, μία εβδομάδα μετά τον τελικό του πρωταθλήματος της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, δίνοντας στον Βάουλς την ευκαιρία να κλείσει τη χρονιά… οδηγώντας.

