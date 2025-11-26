Το ασφαλέστερο οικογενειακό SUV που μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα (vid)

Ένα εντελώς νέο και ιδιαίτερα προσιτό SUV από την Κίνα έκανε μόλις την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά αλλά και στην πρώτη θέση της αξιολόγησης του Euro NCAP.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές έρχονται κατά σμήνη στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά, όχι μόνο με προσιτές, αλλά και κορυφαίες σε απόδοση και ασφάλεια προτάσεις. Ένα εντελώς νέο μοντέλο που έκανε την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά λίγες μόλις ημέρες πριν, κατάφερε, στις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού Euro NCAP να επιτύχει την απολύτως κορυφαία επίδοση στην προστασία των εμπρός ενήλικων επιβατών και των παιδιών στον πίσω κάθισμα.

Το γεγονός αυτό δεν είναι είδηση, αλλά αν στην εξίσωση προσθέσουμε ότι το αυτοκίνητο αυτό κοστίζει στην ελληνική αγορά από 28.900 ευρώ -χωρίς την κρατική επιδότηση- και καταφέρνει να ανταγωνίζεται και να ξεπερνά στον τομέα της ασφάλειας μοντέλα με πολλαπλάσια τιμή -έως πλέον των 100.000 ευρώ- αυτό είναι σίγουρα μια πολύ ευχάριστη είδηση.

Ιδού, ο πρωταθλητής της ασφάλειας...

Tο νέο Leapmotor B10, το αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV της μάρκας που μπορείτε ήδη να παραγγείλετε και στη χώρα μας, αξιολογήθηκε με 93% (37,3/40 βαθμούς) στην προστασία των επιβατών, επιτυγχάνοντας μάλιστα απολύτως κορυφαία επίδοση στις πλευρικές συγκρούσεις. Η εξαιρετικά στιβαρή δομή του αμαξώματος εξασφάλισε αναλλοίωτο ζωτικό χώρο τόσο στην μετωπική όσο και την πλαγιομετωπική πρόσκρουση, με άριστη προστασία στο σώμα, τα άκρα και το κεφάλι.

Στην προστασία των παιδιών η αξιολόγηση ήταν επίσης 93% (46/49 βαθμούς), με άριστη προστασία τόσο στο μικρότερο (παιδί 6 ετών) όσο και στο μεγαλύτερο (10 ετών) ανδρείκελο. Μάλιστα, στην πλαγιομετωπική και τις πλευρικές συγκρούσεις, η επίδοση ήταν απολύτως κορυφαία, ενώ στοιχεία όπως το ISOFIX/i-Size και η ανίχνευση παιδιών στο αυτοκίνητο, είναι επιπρόσθετα ισχυρά σημεία.

Εξαιρετικά ήταν επίσης τα αποτελέσματα τόσο για την προστασία προς τους ευαίσθητους χρήστες του δρόμου, όσο και για τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Είναι ακόμα μια ηχηρή δήλωση για την δέσμευση της Leapmotor να διαθέτει στην αγορά μοντέλα ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον, με απόλυτα κορυφαίο value for money.

Να σημειωθεί ότι το B10 είναι το δεύτερο μοντέλο της Leapmotor που επιτυγχάνει 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, ύστερα από το μεγαλύτερο C10 που επίσης διακρίθηκε με την επίδοσή του.