Leapmotor B10: Οι διαφορές στις δύο εκδόσεις εξοπλισμού του ηλεκτρικού SUV
Το Leapmotor B10 είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.
Η Italian Motion παρουσίασε πριν λίγες μέρες το τρίτο μοντέλο στη γκάμα της Leapmotor, το compact SUV B10. To μήκους 4,52 μέτρων όχημα ελεύθερου χρόνου είναι αμιγώς ηλεκτρικό, έχοντας ισχύ 218 ίππων και αυτονομία έως 434 χιλιόμετρα στην έκδοση με την μπαταρία των 67,1 kWh.
Ο τιμοκατάλογος του Leapmotor B10 είναι άκρως ανταγωνιστικός, με τιμές από 25.900 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια και κρατική επιδότηση).
Το ηλεκτρικό C-SUV διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, την Life και την Design.
Life
- 17 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης
- Ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8”
- Οθόνη infotainment 14,6” που υποστηρίζει Android Auto/Apple CarPlay
- Πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο
- Λειτουργία V2L
- Σύστημα πλοήγησης
- Φώτα LED
- Κλειδί NFC και Bluetooth
- Είσοδος χωρίς κλειδί και εκκίνηση με κωδικό
- Καλώδια Mode 2 και Mode 3 για φόρτιση σε πρίζα σούκο και Wallbox αντίστοιχα
Design (επιπλέον της Life)
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα
- Θερμαινόμενο τιμόνι
- Ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης με 12 ηχεία
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες με μνήμη
- Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών
- Αισθητήρας βροχής
- Σκούρα πίσω κρύσταλλα