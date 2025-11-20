Το Leapmotor B10 είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

Η Italian Motion παρουσίασε πριν λίγες μέρες το τρίτο μοντέλο στη γκάμα της Leapmotor, το compact SUV B10. To μήκους 4,52 μέτρων όχημα ελεύθερου χρόνου είναι αμιγώς ηλεκτρικό, έχοντας ισχύ 218 ίππων και αυτονομία έως 434 χιλιόμετρα στην έκδοση με την μπαταρία των 67,1 kWh.

Ο τιμοκατάλογος του Leapmotor B10 είναι άκρως ανταγωνιστικός, με τιμές από 25.900 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια και κρατική επιδότηση).

Το ηλεκτρικό C-SUV διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, την Life και την Design.

Life

17 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8”

Οθόνη infotainment 14,6” που υποστηρίζει Android Auto/Apple CarPlay

Πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο

Λειτουργία V2L

Σύστημα πλοήγησης

Φώτα LED

Κλειδί NFC και Bluetooth

Είσοδος χωρίς κλειδί και εκκίνηση με κωδικό

Καλώδια Mode 2 και Mode 3 για φόρτιση σε πρίζα σούκο και Wallbox αντίστοιχα

Design (επιπλέον της Life)