O Μονεγάσκος της ιταλικής ομάδας δεν έμεινε ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο αγώνας του στο Λας Βέγκας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Μονεγάσκος άφησε σαφείς αιχμές για τη στρατηγική της Ferrari, η οποία όπως υποστήριξε του στέρησε μια πολύ καλή ευκαιρία για καλύτερο αποτέλεσμα.

Παρότι ξεκίνησε από την 9 η θέση, ο Μονεγάσκος τερμάτισε 4ος μετά και τον αποκλεισμό των οδηγών της McLaren. Βέβαια, θα μπορούσε να πάρει το βάθρο αν δεν έχανε 4 δευτερόλεπτα σε τρεις γύρους από τον Κίμι Αντονέλι που κουβαλούσε ποινή 5 δευτερολέπτων.

Κάτι δεν πήγε –και πάλι– καλά

Μιλώντας στο F1 TV, ο Λεκλέρ άσκησε κριτική στην επιλογή της στρατηγικής από τη Ferrari:

«Δεν είμαι σίγουρος για τη στρατηγική… Ένιωσα μέσα στο μονοθέσιο πως κάτι κάναμε λάθος. Ο Όσκαρ ήταν πίσω και μας έκανε undercut. Και άλλα μονοθέσια μάς πέρασαν έτσι όπως και ο Αντονέλι. Χάσαμε μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά καλό», είπε ο Μονεγάσκος και πλέον η Scuderia ψάχνει τρόπο να αποκρύψει τις δηλώσεις του από τον Τζον Έλκαν.

Ο Λεκλέρ τόνισε ότι στην τελική φάση του αγώνα ήταν παγιδευμένος πίσω από τον Πιάστρι, ο οποίος ήταν στο DRS του Αντονέλι.

«Ο ρυθμός υπήρχε, αλλά είχα τον Όσκαρ μπροστά, με DRS από τον Κίμι, και με το στήσιμο για υψηλή κάθετη δύναμη δεν υπήρχε τρόπος να περάσω. Έπρεπε να πάρω τεράστια ρίσκα στο πρώτο stint. Στο δεύτερο ήταν απλά αδύνατο, ήταν πολύ γρήγορος. Πολύ κρίμα», πρόσθεσε.

Η Ferrari «πληρώνει» ξανά τις αδυναμίες της στο βρεγμένο

Το Σάββατο, οι βρόχινες συνθήκες στις κατατακτήριες οδήγησαν σε νέο προβληματικό απόγευμα για τον Λεκλέρ, ο οποίος ανέφερε ότι αυτή η αδυναμία της Ferrari υπάρχει εδώ και χρόνια.

«Είμαι απογοητευμένος. Η έκτη θέση δεν ήταν αυτό που ήθελα, ειδικά μετά την Πέμπτη που ήμασταν τόσο δυνατοί. Την Παρασκευή στη βροχή ήταν πολύ δύσκολα και το Σάββατο ξανά δείξαμε ρυθμό, αλλά εκκινούσαμε πολύ πίσω», είπε, πριν οριστικοποιηθεί ο αποκλεισμός των οδηγών της McLaren.