Mazda 6e: Οδηγήσαμε τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική πολυτελή λιμουζίνα (vid)

Tο νέο Mazda 6e είναι διαθέσιμο στη χώρα μας σε τέσσερις συνολικά εκδόσεις και πολύ προσιτές τιμές.

Το νέο Mazda 6 επανέρχεται στην ελληνική αγορά, επαυξημένο όσον αφορά στις διαστάσεις και με αμιγώς ηλεκτρική πρόωση, σε δύο πολύ πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις και δύο σύνολα μπαταρίας/κινητήρα.

Σε μια αποκλειστική εκδήλωση για τους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου αυτοκινήτου, η αντιπροσωπεία της Mazda μας έδωσε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε για μικρό διάστημα το νέο αυτοκίνητο, αλλά και να το γνωρίσουμε αναλυτικά.

Άμεσα αναγνωρίσιμο και εντυπωσιακό

Με μήκος 4,921 μέτρα, πλάτος 1,89 και μεταξόνιο παρά πέντε χιλιοστά 2,9 μέτρα, το νέο Mazda 6e είναι ένα μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο σεντάν. Σχεδιασμένο με τη λογική ενός κουπέ, κρύβει επιμελώς τον όγκο του και επιπρόσθετα έχει επιλεγεί μια πέμπτη πόρτα για πρόσβαση στο χώρο αποσκευών, με τεράστιο όφελος στην ευκολία και στην πρακτικότητα.



Με εξαιρετική αναλογία όγκων και τη γνωστή, ιδιαίτερη σχεδίαση του συνόλου φώτων/μάσκας εμπρός, το μοντέλο, ειδικά με το απίθανο χρώμα Soul Red Crystal, δείχνει σαν ένα σύγχρονο γλυπτό. Χαμηλό, επιθετικό, φαρδύ και με μεγάλους τροχούς διαμέτρου 19 ιντσών, δείχνει έτοιμο να ξεχυθεί εμπρός, όντας σε μια αέναη κατάσταση ετοιμότητας κίνησης.

Οι πολύ μεγάλες διαστάσεις του αμαξώματος κεφαλαιοποιούνται στο εσωτερικό, όπου πέντε επιβάτες θα φιλοξενηθούν άνετα και τέσσερις αυτοκρατορικά, ενώ και οι αποσκευές που θα έχουν μαζί τους μπορούν να φτάνουν σε όγκο τα 466 λίτρα, με επιπρόσθετα 72 λίτρα στον εμπρός χώρο (frunk) κάτω από το καπό.

Η εικόνα της προσοχής στη λεπτομέρεια συνεχίζεται στο εσωτερικό, όπου οι επιλογές σε λευκό, μαύρο και ταμπά αποτελούν τις διαθέσιμες για τις επενδύσεις, ανάλογα με την έκδοση, ενώ σε κάθε περίπτωση ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,2 ιντσών και η κεντρική οθόνη των 14,6 ιντσών, συμπληρώνονται από ένα εκτεταμένο head up display που ανήκει στο βασικό εξοπλισμό.

Ο τελευταίος είναι πραγματικά πληρέστατος, με μόνες ελλείψεις τη ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του συνοδηγού και την ανυπαρξία φωτισμού στα σκιάδια. Κατά τα άλλα, σχεδόν τίποτα δεν λείπει από τη βασική έκδοση Takumi, ενώ η κορυφαία Takumi Plus έρχεται με πρόσθετα το ηλεκτρικό σκίαστρο της γυάλινης πανοραμικής οροφής και το καφέ δέρμα Nappa, μαζί με κάποιες διαφορετικές λεπτομέρειες στυλιστικού χαρακτήρα.

Στο επίπεδο της ασφάλειας το αυτοκίνητο είναι κορυφαίο, κυρίως διότι έχει αξιολογηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Euro NCAP με πέντε αστέρια και πολύ υψηλά επιμέρους ποσοστά. Δεκάδες συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης συμπληρώνονται από 9 αερόσακους -στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Οι πραγματικές διαφορές -και αυτές όχι τόσο σε επίπεδο ισχύος αλλά αυτονομίας κίνησης- εντοπίζονται στις δύο εκδόσεις μπαταρίας. Η πρώτη, με χωρητικότητα 68,8 kWh που αναφέρεται ως Standard Range, είναι τεχνολογίας LFP, με κάθοδο λιθίου φωσφορικού σιδήρου, ενώ η μεγαλύτερη των 80 kWh είναι τεχνολογίας NMC, η οποία χρησιμοποιεί κάθοδο από κράμα νικελίου, μαγγανίου και κοβαλτίου. Με την πρώτη μπαταρία, το Mazda 6e έχει αυτονομία κίνησης με μια πλήρη φόρτιση 479 χιλιόμετρα στο μικτό κύκλο WLTP, ενώ με τη δεύτερη 552 χιλιόμετρα.

Λόγω, ωστόσο, της πιο προηγμένης τεχνολογίας της "μικρής" μπαταρίας, η ισχύς φόρτισης σε παροχή συνεχούς ρεύματος ανέρχεται σε 165 kW, ενώ η "μεγάλη" σε μόλις 90 kW. Σε AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) φορτιστές, αμφότερες οι εκδόσεις του μοντέλου εξοπλίζονται με on board φορτιστή ίδιας ισχύος, στα 11 kW.

Οι κινητήρες έχουν επίσης μια μικρή διαφορά ισχύος, με αυτόν που συνδυάζεται με τη μπαταρία των 68,8 kWh να αποδίδει 258 ίππους, ενώ αυτός που συνδυάζεται με τη μεγάλη μπαταρία των 80 kWh αποδίδει 245 ίππους. Η ροπή είναι και στις δύο περιπτώσεις 320 Nm, ενώ η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς.

Τετρακίνητη έκδοση δεν υπάρχει στο πλάνο, οπότε το μεγάλο και βαρύ αμάξωμα των 2 περίπου τόνων του Mazda 6e αρκείται στις παραπάνω ιπποδυνάμεις, οι οποίες λόγω των χαρακτηριστικών λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων εξασφαλίζουν πολύ καλή επιτάχυνση, 7,6 και 7,8 δλ. για το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα και μέγιστη ταχύτητα 175 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Ώρα για οδήγηση

Άνεση, πληρότητα, ποιότητα και μεγάλη ευκολία είναι το κουαρτέτο των πλεονεκτημάτων που δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο κανένα οδηγό και προσφέρει απλόχερα το νέο Mazda 6e. Από εκεί και πέρα, ένα σετ αρκετών ρυθμίσεων σε σύστημα διεύθυνσης, φρένα και προγράμματα οδήγησης Normal, Sport και Individual, αναλαμβάνουν να φέρουν το αυτοκίνητο στα μέτρα του κάθε οδηγού, της εκάστοτε χρήσης ή των συνθηκών του δρόμου.

Το μέγεθος και το βάρος δεν κρύβονται, ωστόσο η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω και τα πληθωρικά ελαστικά με διάσταση 245/45R19 κάνουν άοκνες προσπάθειες να αποδώσουν μηχανική πρόσφυση που στο 90% των οδηγικών συνθηκών αρκεί και περισσεύει.

Ως Mazda και βασισμένο στη λογική της εξαιρετικής σύνδεσης οδηγού και οχήματος με την επωνυμία Jimba Ittai, το 6e είναι ιδιαίτερα ευχάριστο στην οδήγηση αρκεί να μην πιεστεί με τους όρους ενός σπορ αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα συμβεί κάτι δραματικό, απλώς τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και ειδικότερα το traction control και το ESP θα αναγκαστούν να εργάζονται υπερωρίες.

Με τους όρους μιας μεγάλης, πολυτελούς, άνετης και ευρύχωρης λιμουζίνας, το Mazda 6e ικανοποιεί οδηγικά ακόμα και κατόχους premium γερμανικών προτάσεων. Η πίσω κίνηση δίνει μεγάλο περιθώριο πρόσφυσης και εξασφαλίζει ευελιξία σε κλειστές στροφές, στο πλαίσιο πάντα ενός συντηρητικού έως σβέλτου στιλ οδήγησης.

Η αίσθηση του εσωτερικού είναι υπέροχη, τα στοιχεία του εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας ατελείωτα, ενώ η προσοχή στη λεπτομέρεια εντυπωσιακή. Όλα τα παραπάνω σε βάζουν σε υποψίες ότι η τιμή θα είναι στο επίπεδο των premium γερμανικών προτάσεων και ειδικότερα σε αυτό των Mercedes EQE, BMW i5 και Audi A6 e-tron.

Εκδόσεις και τιμές

Τα ευρωπαϊκής προέλευσης ηλεκτρικά αυτοκίνητα με το μέγεθος, την πληρότητα και τις επιδόσεις του νέου Mazda 6e μπορούν να γίνουν δικά σας με κόστος που ξεκινά από τις 55.000 ευρώ περίπου. Η ιαπωνική πρόταση έρχεται με βασική τιμή 43.480 ευρώ, η οποία κορυφώνεται για την έκδοση Long Range στο εξοπλιστικό πακέτο Takumi Plus στα 47.040 ευρώ. Αυτά είναι καλά νέα, υπάρχουν όμως και καλύτερα.

Ο όμιλος Συγγελίδη, επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας της Mazda, προσφέρει για παραγγελίες έως το τέλος του 2025 ένα Welcome Bonus για το 6e της τάξης των 3.000 ευρώ. Έτσι, μαζί με την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, η τιμή απόκτησης ξεκινά από 37.490 ευρώ και φτάνει στα 41.040 ευρώ.

Μαζί με τις εγγυήσεις των 6 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για τη μπαταρία, το Mazda 6e έρχεται με κορυφαία διαπιστευτήρια value for money, τόσο όσον αφορά στην αγορά, όσο και στη χρήση του. Αποτελεί έτσι μια σπάνια πρόταση, που συνδυάζει premium στοιχεία πολυτέλειας και άνεσης, σε πολύ χαμηλό κόστος για την κατηγορία του.