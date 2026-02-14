Το τρέιλερ του Drive to Survive 8 αποκαλύπτει τις μεγάλες ιστορίες της σεζόν 2025: Χάμιλτονστη Ferrari, McLaren εναντίον Red Bull και το παρασκήνιο της Alpine.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της όγδοης σεζόν του Drive to Survive, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 27 Φεβρουαρίου, προϊδεάζοντας για τις κεντρικές ιστορίες της σεζόν 2025 στη Formula 1. Το μοτίβο παραμένει γνώριμο: δέκα επεισόδια, με έμφαση τόσο στη δράση της πίστας όσο και στο πολιτικό και ανθρώπινο παρασκήνιο.

Η αρχή γίνεται με το εντυπωσιακό F1 75 launch στο O2 Arena του Λονδίνου, όπου οι ομάδες παρουσίασαν τα νέα τους χρώματα. «Η στιγμή που όλοι περίμεναν», λένε ταυτόχρονα οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, δίνοντας τον τόνο της σεζόν.

Rookies, ανατροπές και σκληρές αποφάσεις

Το 2025 σημαδεύτηκε από έξι rookies, με τον Κίμι Αντονέλι στη Mercedes και τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο στη Sauber να ξεχωρίζουν. Το trailer, ωστόσο, εστιάζει και στο παρασκήνιο της Alpine, με τον Flavio Briatore να απαντά κυνικά στην ερώτηση «Σου αρέσει να απολύεις κόσμο» λέγοντας: «Ναι, αν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου», την ώρα που προβάλλονται πλάνα αποχώρησης του Τζακ Ντούχαν.

Χάμιλτον στη Ferrari και εσωτερικές τριβές

Η μεταγραφή του Λιούις Χάμιλτονστη Ferrari καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο. «Κάθε νέα αρχή και διασκεδαστική», λέει στον Κάρλος Σάινθ, όμως η ένταση με τον αρχιμηχανικό του, Ρικάρντο Αντάμι να αποτυπώνεται στα επεισόδια.

McLaren, Red Bull και η μάχη του τίτλου

Η εσωτερική μονομαχία Νόρις-Πιάστρι, η αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ, αλλά και η αντεπίθεση του Μαξ Φερστάπεν μετά το καλοκαίρι συνθέτουν το αγωνιστικό σκηνικό.

Το τρέιλερ υπαινίσσεται επίσης το πρώτο βάθρο του Νίκο Χούλκενμπεργκ και την κατάκτηση του τίτλου από τον Νόρις στο Άμπου Ντάμπι. Όλα δείχνουν πως η όγδοη σεζόν θα επενδύσει στη δραματουργία ενός από τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.