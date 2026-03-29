Μόλις στον πρώτο του αγώνα στο 2026 ο Όσκαρ Πιάστρι κατάφερε να ανέβει στο βάθρο με μια εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix Ιαπωνίας.

Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν ο Όσκαρ Πιάστρι κατάφερε να εκκινήσει αγώνα. Ο Αυστραλός έκανε εξαιρετική εκκίνηση στο GP Ιαπωνίας και ήταν στην πρωτοπορία για ένα μεγάλο μέρος του. Ωστόσο δεν κατάφερε εν τέλει να απειλήσει τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

Ο Πιάστρι τερμάτισε στη 2η θέση δίνοντας έτσι στη McLaren το πρώτο της βάθρο στο πρωτάθλημα της Formula 1 του 2026. Ταυτόχρονα, η βρετανική ομάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στους κατασκευαστές για το 2026.

Το μεγάλο ερώτημα

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τον αγώνα που έκανε. Ο Αυστραλός παρά τη χαρά του, έμεινε με το ερώτημα σχετικά με το τι θα γινόταν δίχως την παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

«Θα είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα είχε συμβεί χωρίς το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Μπορούσα να κρατήσω τον George πίσω και λίγο πριν τα pit stop αρχίζαμε να απομακρυνόμαστε ξανά. Είναι κρίμα που δεν είδαμε πώς θα εξελισσόταν, αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, το να είμαστε απογοητευμένοι με τη δεύτερη θέση είναι κάτι αρκετά θετικό».

Το σημαντικό για τη McLaren είναι πως κατάφερε να κοντράρει στα ίσα τη Mercedes για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην πιο ανταγωνιστική της εμφάνιση στο πρωτάθλημα.

Ώθηση για τη συνέχεια

Ο Πιάστρι επαίνεσε την ομάδα του για τη δουλειά που έκανε και έδωσε σύνθημα βελτίωσης για τη συνέχεια της σεζόν.

«Ως ομάδα κάναμε εξαιρετική δουλειά στον αγώνα. Πρέπει ξεκάθαρα να βρούμε επιπλέον απόδοση, αλλά είμαι χαρούμενος με τον

αγώνα», είπε και πλέον περιμένει τις αναβαθμίσεις του Μαϊάμι.