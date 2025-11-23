Το πρωτάθλημα της Formula 1 πλησιάζει προς το τέλος του καθώς απομένουν οι δύο τελευταίοι γύροι του στη Μέση Ανατολή.

Το Grand Λας Βέγκας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ήταν ο 22ος αγώνας της σεζόν και απομένουν μόνο δύο για να φτάσουμε στο τέλος της. Και οι δύο θα διεξαχθούν στα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα, με τη χρονιά να ολοκληρώνεται στη Μέση Ανατολή ύστερα από ένα απαιτητικό tripple header. Ο επόμενος αγώνας στο Κατάρ, μάλιστα, θα έχει και το τελευταίο Σπριντ της χρονιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Ο Φερστάπεν νίκησε στο Λας Βέγκας και όλα μένουν ανοιχτά για τον τίτλο της F1

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Λας Βέγκας

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Κατάρ*

28-30 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00

GP Άμπου Ντάμπι

5-7 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ