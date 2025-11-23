Ο Λάντο Νόρις αύξησε τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι και η θέση του ως φαβορί για τον τίτλο ενισχύεται.

Το Grand Prix Λας Βέγκας δεν έκρινε τον τίτλο της Formula 1 -δεν αναμενόταν να το κάνει άλλωστε- αλλά παρά τη μεγάλη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, ο πιο χαρούμενος οδηγός μετά το τέλος του αγώνα ήταν μάλλον ο Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε αρκετές θέσεις μπροστά από τον μεγάλο του αντίπαλο για τον τίτλο, τον Όσκαρ Πιάστρι, και πλέον η διαφορά τους στη βαθμολογία έφτασε στους 30 βαθμούς, με δύο αγώνες (συν ένα Σπριντ) να απομένουν για το τέλος.

Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει μαθηματικά μέσα στη μάχη του τίτλου και πλέον βρίσκεται μόνο 12 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, τον οποίο απειλεί σοβαρά για τη 2η θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Lando Norris McLaren 408 2 Oscar Piastri McLaren 378 3 Max Verstappen Red Bull Racing 366 4 George Russell Mercedes 291 5 Charles Leclerc Ferrari 222 6 Lewis Hamilton Ferrari 149 7 Kimi Antonelli Mercedes 132 8 Alexander Albon Williams 73 9 Isack Hadjar Racing Bulls 47 10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 45 11 Carlos Sainz Williams 44 12 Oliver Bearman Haas F1 Team 40 13 Fernando Alonso Aston Martin 40 14 Liam Lawson Racing Bulls 36 15 Lance Stroll Aston Martin 32 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

