F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Λας Βέγκας
Ο Λάντο Νόρις αύξησε τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι και η θέση του ως φαβορί για τον τίτλο ενισχύεται.
Το Grand Prix Λας Βέγκας δεν έκρινε τον τίτλο της Formula 1 -δεν αναμενόταν να το κάνει άλλωστε- αλλά παρά τη μεγάλη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, ο πιο χαρούμενος οδηγός μετά το τέλος του αγώνα ήταν μάλλον ο Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε αρκετές θέσεις μπροστά από τον μεγάλο του αντίπαλο για τον τίτλο, τον Όσκαρ Πιάστρι, και πλέον η διαφορά τους στη βαθμολογία έφτασε στους 30 βαθμούς, με δύο αγώνες (συν ένα Σπριντ) να απομένουν για το τέλος.
Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει μαθηματικά μέσα στη μάχη του τίτλου και πλέον βρίσκεται μόνο 12 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, τον οποίο απειλεί σοβαρά για τη 2η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Lando Norris
|McLaren
|408
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|378
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|366
|4
|George Russell
|Mercedes
|291
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|222
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|149
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|132
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|47
|10
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|45
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|44
|12
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|40
|13
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|40
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|786
|2
|Mercedes
|423
|3
|Red Bull Racing
|391
|4
|Ferrari
|371
|5
|Williams
|117
|6
|Racing Bulls
|86
|7
|Aston Martin
|72
|8
|Haas F1 Team
|70
|9
|Kick Sauber
|64
|10
|Alpine
|22
