Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Λας Βέγκας
Ο Λάντο Νόρις αύξησε τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι και η θέση του ως φαβορί για τον τίτλο ενισχύεται.

Το Grand Prix Λας Βέγκας δεν έκρινε τον τίτλο της Formula 1 -δεν αναμενόταν να το κάνει άλλωστε- αλλά παρά τη μεγάλη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, ο πιο χαρούμενος οδηγός μετά το τέλος του αγώνα ήταν μάλλον ο Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε αρκετές θέσεις μπροστά από τον μεγάλο του αντίπαλο για τον τίτλο, τον Όσκαρ Πιάστρι, και πλέον η διαφορά τους στη βαθμολογία έφτασε στους 30 βαθμούς, με δύο αγώνες (συν ένα Σπριντ) να απομένουν για το τέλος.

Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει μαθηματικά μέσα στη μάχη του τίτλου και πλέον βρίσκεται μόνο 12 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, τον οποίο απειλεί σοβαρά για τη 2η θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Lando NorrisMcLaren408
2Oscar PiastriMcLaren378
3Max VerstappenRed Bull Racing366
4George RussellMercedes291
5Charles LeclercFerrari222
6Lewis HamiltonFerrari149
7Kimi AntonelliMercedes132
8Alexander AlbonWilliams73
9Isack HadjarRacing Bulls47
10Nico HulkenbergKick Sauber45
11Carlos SainzWilliams44
12Oliver BearmanHaas F1 Team40
13Fernando AlonsoAston Martin40
14Liam LawsonRacing Bulls36
15Lance StrollAston Martin32
16Esteban OconHaas F1 Team30
17Yuki TsunodaRed Bull Racing28
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren786
2Mercedes423
3Red Bull Racing391
4Ferrari371
5Williams117
6Racing Bulls86
7Aston Martin72
8Haas F1 Team70
9Kick Sauber64
10Alpine22

