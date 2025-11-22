H Mercedes και ο οδηγός της Williams κλήθηκαν στο γραφείο των αγωνοδικών αλλά δεν τιμωρήθηκαν.

Η διαδικασία της εξέτασης από τους αγωνοδίκες των συμβάντων στο Λας Βέγκας τελείωσε χωρίς καμία ανατροπή στη σειρά εκκίνησης. Η Mercedes και οι οδηγοί της, Τζορτζ Ράσελ και Αντρέα Κίμι Αντονέλι, αλλά και ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν μετά το τέλος των κατατακτηρίων.

Η Mercedes είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις επειδή, σύμφωνα με τους αγωνοδίκες, δεν είχε αποστείλει εγκαίρως τα υποχρεωτικά φύλλα ρυθμίσεων αναρτήσεων (set-up sheets), τα οποία ο τεχνικός έφορος της FIA πρέπει να λαμβάνει πριν τα μονοθέσια βγουν για πρώτη φορά στην πίστα. Στην ακρόαση που ακολούθησε, η ομάδα παρουσίασε τα σχετικά emails και απέδειξε ότι τα έγγραφα είχαν σταλεί κανονικά, αλλά εξαιτίας προβλήματος ασφάλειας στο σύστημα της FIA δεν παραλήφθηκαν εγκαίρως. Οι αγωνοδίκες αποδέχθηκαν την εξήγηση και δεν επέβαλαν ποινή.

Έτσι, ο Ράσελ κρατά την 4η θέση, παρότι θεωρεί ότι έχασε την ευκαιρία για κάτι καλύτερο λόγω προβλημάτων στο τιμόνι που τον επηρέασαν στις προσπάθειες του Q3. Ο Αντονέλι, στη δεύτερη μόλις εμφάνισή του σε νυχτερινό αγώνα με δύσκολες καιρικές συνθήκες, θα εκκινήσει 17ος, έχοντας αποκλειστεί στο Q1 μετά από μπλοκάρισμα στον τελευταίο του γρήγορο γύρο.

Όσο για τον Κάρλος Σάινθ, εξετάστηκε για πιθανή «μη ασφαλή επιστροφή» στην πίστα μετά το λάθος του στη στροφή 5. Η Aston Martin, που εκπροσωπήθηκε στη διαδικασία μέσω του Λανς Στρολ, ξεκαθάρισε ότι ο Καναδός οδηγός δεν θεώρησε την κίνηση του Σάινθ επικίνδυνη ούτε χρειάστηκε ιδιαίτερη αποφυγή. Με αυτό ως δεδομένο, οι αγωνοδίκες έκλεισαν την υπόθεση χωρίς παραπέρα ενέργειες, διατηρώντας τον Ισπανό στην 3η θέση της εκκίνησης.