Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν ανακουφισμένος με το αποτέλεσμα που πήρε στις δύσκολες κατατακτήριες του Λας Βέγκας.

Ένα από τα φαβορί για τη νίκη στο Grand Prix Λας Βέγκας είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός κατάφερε να πάρει τη 2η θέση στις δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές και αύριο θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον 6η του φετινό θρίαμβο.

O χρόνος του δεν ήταν αρκετός για να κερδίσει τον poleman Λάντο Νόρις, όμως αύριο στον αγώνα θα παλέψει ώστε να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Συνθήκες «εφιάλης»

Μετά το πέρας του Q3, o Φερστάπεν δεν παρέλειψε να μιλήσει για την έλλειψη πρόσφυσης στην πίστα και το γεγονός πως δεν διασκέδασε οδήγηση στο βρεγμένο.

«Ήταν πολύ ολισθηρό το οδόστρωμα σήμερα. Είναι ήδη αρκετά όταν είναι στεγνό. Μπορώ να σας πω με σιγουριά πως δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό. Μου αρέσει να οδηγώ στο βρεγμένο, αλλά εδώ είναι σαν να οδηγείς στον πάγο. Ήταν πολύ δύσκολο να φέρουμε τα ελαστικά στις κατάλληλες θερμοκρασίες. Πιστεύω πως ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί με τα βρόχινα ελαστικά, αλλά η πίστα βελτιώθηκε και έπρεπε να περάσουμε στα ενδιάμεσα ελαστικά. Δεν είχα πρόσφυση, ρίσκαρα πάρα πολύ. Δεν είχα ρυθμό για την pole αλλά η θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης είναι πάρα πολύ καλή για εμάς. Ο γύρος μου ήταν καλός, απλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκεί έξω να βρεις τα σωστά πατήματα. Είμαι ενθουσιασμένος για αύριο, ελπίζω η εσωτερική να έχει αρκετή πρόσφυση», είπε.

Front row start for Max tomorrow! 🙌



Yuki had a tough Quali, but the fight isn’t over 👊



Results 🏁: NOR, Max 🫶, SAI, RUS, PIA, LAW, ALO, HAD, LEC, GAS#F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/7WAte9mROq November 22, 2025

Ερωτώμενος σχετικά με τις συνθήκες στο Q1 όταν ακόμη έβρεχε στην πίστα, ο οδηγός της Red Bull Racing είπε: «Η ορατότητα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Με αυτά τα μονοθέσια το σπρέι ήταν πάρα πολύ έντονο. Πρέπει να έχει απόσταση 8 δευτερολέπτων από τον οδηγό που είναι μπροστά σου για να βλέπεις τι γίνεται».

